Nicolás Carrizo: "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona"

El involucrado en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Carrizo, declaró en la segunda jornada del juicio oral y se desligó del ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel: "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona".

En su declaración indagatoria, Carrizo quebró en llanto y negó cualquier acusación en su contra: "No tengo anda en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes. En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso".