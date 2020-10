Diputada e integrante del Consejo de la Magistratura presentó pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz

La titular de la Comisión de Trabajo de la Cámara baja hizo referencia al accionar del titular de la Corte Suprema en tres causas relacionadas con la última dictadura militar: “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”.

“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, indicó Siley en un mensaje en Twitter.

La presentación argumenta que “el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.

https://twitter.com/Vsiley/status/1312462784190279680 La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es Presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado. — Vanesa Siley (@Vsiley) October 3, 2020

La legisladora señala en su presentación el accionar de Carlos Rosenkrantz en el caso “Muiña” -conocido como el 2 x 1 a los genocidas-. Además, se lo menciona como “responsable” de evitar que la Corte Suprema confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad en la causa Ledesma. “Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”, argumentó Siley.

“Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes (lesa humanidad), respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”, continúa la petición.

“La decisión tomada por este ministro en los casos ‘Muiña’ y ‘Rufino Batalla’ agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina”, continuó Siley.

El pedido de juicio político fue presentado el pasado 25 de septiembre, días antes de que la Corte Suprema abriera el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de sus cargos actuales luego de que el Senado, con mayoría oficialista, rechazara los traslados que en su momento realizó el ex presidente Mauricio Macri.

En este sentido, Siley desvinculó su pedido de juicio político del nuevo conflicto que se abrió entre la Corte y el Gobierno.

No es la primera vez que una diputada nacional presenta un pedido de juicio político contra un juez de la Corte Suprema: la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una iniciativa similar en 2017 contra Lorenzetti y la amplió en 2018.