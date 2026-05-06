El Gobierno presentó una queja ante la Corte Suprema para impedir que Cristina cobre la pensión de Néstor Kirchner

A través de ANSES, solicitaron al máximo tribunal que revoque el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que le restituyó la asignación vitalicia. Los ministros de la Corte tendrán la última palabra.

El Gobierno nacional presentó este miércoles un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revoque el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que le restituyó la pensión vitalicia a Cristina Kirchner por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner.

El planteo fue impulsado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) luego de que la semana pasada los jueces previsionales Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo rechazaran un planteo del mismo organismo y dejaran firme la decisión de reintegrarle la asignación a la expresidenta.

"Múltiples razones legales fundamentan el recurso presentado ante la Corte para que la ex presidenta no sea beneficiada con un régimen de privilegio", señaló el Ministerio en un comunicado, entre las que señalaron como "especialmente inadmisible" que "una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio".

El Ministerio también criticó el reclamo que lleva adelante la exmandataria y otrora vicepresidenta por el cobro de una jubilación honorífica "también de carácter excepcional".

La cartera que conduce Sandra Pettovello anticipó que "agotará todas las instancias judiciales" para impedir que la exmandataria perciba las asignaciones "por tratarse de una persona condenada en sede penal por delitos contra la Administración Pública".

La semana pasada, la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario presentado por ANSES contra el otorgamiento de la pensión y dejó firme la decisión que ordena su restitución.

La resolución se inscribe en la causa iniciada a fines de 2024 por la cual la ANSES dio de baja dos prestaciones que percibía la exmandataria. La resolución 1092 afectó a su pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su rol como Presidenta de la Nación.

El organismo previsional había impulsado la medida luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su condena en la causa Vialidad por la que actualmente cumple una prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111, Constitución.

Luego la Cámara previsional, con el voto de Albarenque y Russo, había intervenido para suspender los efectos de la decisión administrativa de ANSES al declarar “formalmente admisible” el recurso presentado por Cristina y dispuso frenar la baja de la pensión.

Los magistrados argumentaron que no podía darse de baja el beneficio de la pensión, como pide ANSES, sino suspenderlo. Pero además consideró incorrecto que ANSES hubiera eliminado ambas prestaciones aludiendo “cuestiones de honor”, tal como había sido argumentado en la resolución. En ese mismo fallo, los jueces avalaron la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de Presidenta de la Nación al considerar que la condena habilita esa medida.

A criterio del ministerio que conduce Sandra Pettovello, la resolución judicial inicial omitía considerar “la prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta” que pesa sobre la expresidenta. Además, el organismo había argumentado que no existía el “alegado derecho alimentario afectado” y que el fallo incurría en una “manifiesta errónea aplicación del derecho”.

Con el recurso presentado este miércoles, el Gobierno agotará los caminos judiciales en busca de impedir que la exmandataria acceda al cobro de la pensión vitalicia que le fuera asignada por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner. El máximo tribunal tendrá la última palabra.