Cristina tras el fallo de Casación: "Como no se bancan que una mujer tenga razón, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py"

Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, encabezando una actividad política junta a la intendenta Mariel Fernández, junto a otras 400 mujeres, mientras que en Comodoro Py se confirmaba su condena. Tras esto, la expresidenta rompió el silencio: “Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”.