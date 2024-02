Cristina Kirchner reveló cuáles fueron los principales errores de Alberto Fernández al frente del Gobierno

"No fue solo el voto antiperonista el que hizo presidente a Javier Milei. Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda", explicó la referente política en su escrito.