Causa Cuadernos: José López se arrepintió de haber declarado como arrepentido

El exfuncionario revisó su rol en la causa Cuadernos, relativizó su confesión y habló de presión y vulnerabilidad.

López aseguró que su testimonio fue condicionado por su situación personal y rechazó la existencia de una organización delictiva.

José López dio un giro sobre su rol en la causa Cuadernos y puso en duda el valor de su declaración como arrepentido. Al presentarse este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 , sostuvo que, de haber estado en mejores condiciones anímicas y de salud, no habría brindado aquel testimonio que resultó clave en la investigación iniciada en 2018.

Durante su exposición, el exfuncionario negó de manera “terminante” haber formado parte de una asociación ilícita y aseguró que nunca vio a Cristina Kirchner como organizadora de ese supuesto entramado. Además, explicó que el temor que había mencionado en el pasado estaba vinculado a la dinámica de gestión y no a la existencia de una estructura delictiva.

“Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho” la declaración como “arrepentido”, manifestó hoy el exsecretario de Obras Públicas José López al ser interrogado en el juicio que se sigue por la causa conocida como “cuadernos”.

Por decisión del Tribunal , el juicio por la causa Cuadernos en el que declaró José López dejó de ser transmitido en vivo a través de YouTube y pasará a tener un acceso más restringido. A partir de ahora, la presencia de público en la sala quedará limitada a su capacidad, en una medida que modifica las condiciones de visibilidad del proceso y reduce su difusión abierta.

Causa Cuadernos: declaró José López

López también describió el contexto en el que decidió declarar como arrepentido: habló de aislamiento, vulnerabilidad y de una presión implícita en el marco de la causa, al señalar que en ese momento sentía que debía hacerlo. Tras su declaración, optó por no responder preguntas del tribunal.

En su declaración ante el Tribunal Oral Federal 7, López negó “terminantemente” haber integrado una asociación ilícita”. “Nadie me vino a proponer de formar algo así”. “Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de la asociación ilícita”, expuso López.

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Aclaró que respecto del “miedo” que alguna vez mencionó respecto de la expresidenta, fue por “la forma de gestionar el poder”, porque “tenía miedo de hacer mal mi trabajo o perderlo”.

Relató que hace unos días, su defensora oficial le mostro las expresiones de un fiscal en una causa complementaria que se abrió con motivo de su declaración como arrepentido y que “da muestra de mi estado de aislamiento y soledad”, cuando dijo que “estaba solo y vulnerable”.

“Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, aseguró tras explicar cómo fue el derrotero de su declaración en 2018 en la causa que llevaron adelante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío.

Sintió que “tuvo la obligación de hacerlo” y recordó que por aquellos días mientras estaba preso por otra causa, la de los bolsos, escuchaba “que las sortijas se estaban agotando”, en relación a los empresarios que eran obligados a arrepentirse para no ir a la cárcel.

Recordó además que nunca hubo ningún secretario en aquella audiencia en la que declaró como arrepentido. Tras hacer su exposición se negó a responder preguntas. López fue trasladado a Comodoro Py desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple condena por el caso Vialidad y también por enriquecimiento ilícito por la causa de los bolsos en el convento de General Rodríguez.