Cristina Kirchner reapareció y advirtió que la Argentina atraviesa "una tercera crisis de deuda"

Minutos más tarde, la propia Cristina retrucó los comnetarios de Caputo , luego de las críticas por su análisis económico: "No es el primero que intenta hacerme callar", expresó la exmandataria en la red social X.

Cristina Kirchner compartió desde su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) un documento de 33 páginas en el que analizó las crisis de deuda que Argentina afrontó en los últimos 40 años, tomando como punto de partida el gobierno de Raúl Alfonsín y los efectos en la economía que dejó la dictadura cívico-militar de 1976-1983.

La exvicepresidenta publicó este miércoles: "En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”" y agregó: "Va con cita de Juan Bautista Alberdi", con un emoji, en un claro guiño a quien es el prócer favorito del presidente Javier Milei, el cual siempre cita en sus discursos y entrevistas.

En el documento que compartió, Cristina analizó con base empírcica datos de la economía y el contexto histórico para refutar la tesis del presidente Milei de la inflación como resultado de la emisión monetaria desmedida y el desajuste fiscal, dos elementos que el economista libertario cuestiona permanentemente al peronismo como los ejes de la "herencia" recibida al asumir.

CFK-Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situacion

También apuntó contra el expresidente Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI: "Argentina está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso" y agregó que "este proceso no ha alcanzado aún su clímax".

En el inicio del documento, de 33 páginas, la exvicepresidenta menciona la cita de Alberdi: "Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno".

Ajuste y deuda en el gobierno de Javier Milei: qué dijo Cristina Kirchner

El informe que difundió la expresidenta hoy sostiene que la Argentina "está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso".

"Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado", consideró Kirchner.

Javier Milei Cristina Fernandez de Kirchner Cristina Kirchner junto a Javier Milei el 10 de diciembre pasado. Mariano Fuchila

Asimismo, cuestionó a funcionarios del actual gobierno que formaron parte de la gestión macrista, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el asesor presidencial Federico Sturzennegger; advirtió por la fuerte toma de deuda en dólares e, incluso, recordó a las fuerzas políticas “que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

Dolarización: Cristina Kirchner criticó el plan económico de Javier Milei

En el texto, Cristina le dedica varias líneas a la dolarización: "Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico", expresó.

Según la exmandataria, la iniciativa de dolarizar la economía "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país".

Milei Dolares Dolarización.jpg

En esa línea, Kirchner advirtió que el plan económico de Javier Milei puede agravar aún más la situación: "Las medidas adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre de 2023, lejos de evitarlo podrían acelerar este proceso", aseguró.

"Otorgar patente de corso para que (el presidente Javier) Milei y (el ministro de Economía, Luis) Caputo sigan endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable", agregó Cristina.

Cristina Kirchner definió a Javier Milei como "un showman-economista en la Rosada"

Para la expresidenta, el plan económico de Milei en la actualidad es similar al de la dictadura y al que aplicó Carlos Menem en los ´90, con la salvedad de que en la actualidad, el Gobierno ahora suma como agravantes según su punto de vista, la extranjerización de la tierra y los recursos naturales, algo que figura en el DNU 70/2023 como uno de los ejes de las reformas que pretende imponer el oficialismo.

"El master plan de Milei no difiere mucho del que llevó adelante la dictadura cívico-militar en lo que hace a la apertura indiscriminada de la economía y la desregulación laboral de hecho, ni del de las privatizaciones de los años ’90. Si el plan de la dictadura fue de apertura indiscriminada y el de Menem de privatización de las empresas públicas, el de Milei agrega la extranjerización de la tierra y de los recursos naturales a través de dos figuras: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contemplado en el proyecto de ley “Ómnibus” y la derogación de la Ley de Tierras impuesta por el DNU 70/2023", expresó.

Cristina Kirchner explicó por qué se genera inflación en Argentina

Según Dolarización y aumento del endeudamiento soberano en moneda dura están entre nosotros y han comenzado a desplegarse. La dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos generadores de divisas y aumentará el peso de la deuda externa en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio de Sísifo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1757706519594815622?s=20&partner=&hide_thread=false En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Cristina Kirchner habló del "reciclaje" de funcionarios macristas en el gobierno de Milei

En otro fragmento del texto, Fernández de Kirchner cuestionó el "insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios" que Milei convocó para su gobierno y menciona a Luis Caputo como "artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien nombra, nada más ni nada menos, que como Ministro de Economía", y a Federico Sturzenegger "expresidente del BCRA durante el gobierno de Macri y protagonista del 'Megacanje' de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de De La Rúa".

"Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados", advierte la expresidenta.

En un agregado de último momento, se refiere al posible acuerdo entre la La Libertad Avanza y el PRO en el gobierno y el Congreso: "De confirmarse la noticia estaríamos en presencia de la cuarta coalición de gobierno por la fusión de Macri y Milei".