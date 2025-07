Atravesado por múltiples internas, el Gobierno busca poner paños fríos y ordenar La Libertad Avanza

“Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto , no es parte del norte, y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, sostuvo el funcionario en su habitual conferencia de prensa. En la misma línea, remarcó: “No hay ninguna novedad con eso. ¿Por qué no se iba a poder gobernar? Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”.

“Es simple, no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más”. remarcó.

Mientras tanto, en el entorno de Villarruel eligieron no responder a las críticas y crece la expectativa por saber si la vicepresidenta participará este sábado del acto convocado por la Sociedad Rural Argentina, que espera a Javier Milei en el predio de Palermo y se prepara para un anuncio.

Ante una consulta de Ámbito, en Balcarce 50 aseguran que pese a que el vínculo entre el primer mandatario y su vice está en uno de los peores momentos de la gestión, Milei no tiene en carpeta pedirle la renuncia a Villarruel.

Las Fuerzas del Cielo vs. el menemismo

El otro frente abierto de conflicto que atraviesa al Gobierno es el que dejó el cierre de listas bonaerenses. En ese contexto, el miércoles, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino con un contundente mensaje de respaldo al armado y lanzó una dura advertencia a los críticos: "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/1948065503714415091&partner=&hide_thread=false Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

El texto fue leído como un respaldo explícito a Sebastián Pareja, jefe del partido en la provincia y principal artífice de las listas. En su escrito, "El Jefe" remarcó que "todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, tiene un lugar en esta causa", pero advirtió que es "siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones". De esta manera, justificó la conformación de las boletas.

Finalmente, Karina Milei buscó cerrar la discusión interna señalando al adversario a vencer. "El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo", sentenció. "A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas", concluyó.

Al igual que Villarruel, Santiago Caputo también eligió no responder. El asesor presidencial lleva varios días sumido en un ostracismo que no se condice con su exposición en los meses anteriores, cuando era habitual verlo circular por Casa Rosada, e incluso dialogaba con la prensa

En Casa Rosada dan por descontado que, pese al roto vínculo entre ambos sectores, tanto Las Fuerzas del Cielo como el menemismo trabajarán en conjunto en la campaña electoral, cuyos ejes a nivel bonaerense serán la inseguridad y el lema "kirchnerismo o libertad".