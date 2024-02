Cuáles son los próximos pasos de la ley ómnibus en el Congreso tras la aprobación en Diputados

La contienda electoral todavía no finalizó en la Cámara de Diputados y, a pesar de la histórica y maratónica sesión de esta semana, los legisladores deberán protagonizar más instancias antes de que el texto siga su curso en el Senado.

Martín Menem Diputados Ley Ómnibus.jpeg Ley ómnibus: José Luis Espert celebró la victoria en Diputados junto a Martín Menem.

Ley ómnibus: cuáles son los próximos pasos

En la próxima sesión, estipulada para el martes de la próxima semana, los diputados y diputadas deberán debatir el proyecto artículo por artículo. Se trata de una instancia donde, con el proyecto ya aprobado, cada fuerza podrá manifestar su disconformidad con apartados específicos de la ley, que podrían ser suprimidos o modificados en la previa del debate en la cámara alta.

Los integrantes de los tres bloques de oposición acuerdista que garantizaron la aprobación tienen libertad de acción para discutir cada artículo: las voluntades de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal se regirán a partir de ahora por convicciones o demandas provinciales, ya no por vocación de gobernabilidad.

La postura de los bloques dialoguistas le permitió al Presidente aprobar su ambicioso proyecto, pero, ahora, argumentarán que sus esfuerzos en la negociación mejoraron el texto de la ley, que aún no está escrita: su redacción tendrá origen en reuniones este fin de semana y continuará en cuartos intermedios desde la próxima sesión.

Germán Martínez sobre la ley ómnibus: ''El martes se juega la coherencia''

Germán Martínez, presidente de bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), declaró el viernes que el debate en el recinto de la Cámara de Diputados ''no termina de despejar cuestiones oscuras'' de la ley ómnibus que ''pasaron durante el trámite de la comisión'', consideró ''anómalo'' el tratamiento del texto y señaló que en la votación en particular será donde se verá ''el nivel de coherencia'' de cada legislador.

Luego de la finalización de la sesión en la Cámara baja, donde resultó aprobada en general la ley bases por 144 votos contra 109, Martínez resaltó que ''fue un debate dentro del recinto que no termina de despejar la cantidad de cuestiones oscuras que pasaron durante el trámite de la comisión y dentro de la propia sesión".

Además, expresó que "se anunciaron que salían artículos del despacho que hoy quedaron adentro" y que "el secretario parlamentario leyó el otro día una cantidad de artículos que ahora es distinta a la que leyó el miembro informante". Por lo tanto, explicó: "Eso significa que durante toda la sesión, estuvimos dando el debate sin ningún tipo de referencia respecto del texto que quieren tratar en particular". Y enfatizó: "Nos cansamos de decirlo, nunca se vio un tratamiento parlamentario tan anómalo".