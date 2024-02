Germán Martínez sobre la ley ómnibus: ''El martes se juega la coherencia''

Germán Martínez, presidente de bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), declaró el viernes que el debate en el recinto de la Cámara de Diputados ''no termina de despejar cuestiones oscuras'' de la ley ómnibus que ''pasaron durante el trámite de la comisión'', consideró ''anómalo'' el tratamiento del texto y señaló que en la votación en particular será donde se verá ''el nivel de coherencia'' de cada legislador.