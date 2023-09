Denuncian al candidato a diputado de Javier Milei en Formosa por abuso sexual

"Durante el viaje, él me pide que lo acompañe a buscar algunas cosas y vino solo en el auto a buscarme. Yo acepté sin problema, ya que me dijo que después iríamos a la reunión", precisó la mujer quien señaló que " la reunión nunca existió" y que González "me llevó a un lugar muy retirado de la provincia donde sucedió una situación de acoso sexual y laboral . Yo no sabía qué hacer porque tampoco quería complicar a mi partido, La Libertad Avanza ".

En su descargo, la denunciante manifestó que decidió "llamar a los dirigentes del partido en Formosa, la señorita Emilia Masiel", pero "estas personas, lejos de ayudarme y contenerme, se estaban riendo de la situación. El señor Francisco Paoltroni jamás me llamó por teléfono, y la señorita Emilia Masiel me envió mensajes de texto burlándose de la situación y normalizándola, alegando que 'siempre pasa'". "Me dijo que tenía que pensar en que Gerardo González sería diputado nacional", apuntó.

Además, afirmó: "No voy a parar porque no soy la única a la que le ha sucedido esto, y el señor tiene otras causas y situaciones similares". "Este partido atrae a muchos jóvenes y jovencitas que participan porque un dirigente es quien los llama. En mi caso, esa persona fue Francisco Paoltroni. Ni él ni Emilia Masiel se han comunicado conmigo y me han bloqueado en el celular", concluyó.

La Libertad Avanza Formosa Francisco Paoltroni y Gerardo González, candidatos que encabezan las listas legislativas de Javier Milei.

Denuncia a Francisco Paoltroni, candidato a senador por La Libertad Avanza

Además de la investigación que avanzará en las responsabilidades de Francisco Paoltroni por el encubrimiento y las responsabilidades por la causa de abuso sexual de Gerardo González en Formosa, el dirigente que encabeza la lista de senadores de La Libertad Avanza -de repetirse el resultado de las PASO, sería senador nacional- cuenta con una denuncia por defraudación.

El Banco Nación demandó y embargó propiedades y vehículos a Paoltroni mientras avanza en la investigación penal por maniobras defraudatorias iniciadas en agosto del 2022, con la emisión de cheques diferidos de tres empresas que no fueron efectivizados y representarían una suma de $250 millones.

Abuso sexual dentro de La Libertad Avanza: denuncias desde febrero

Cargos por favores sexuales, dinero por participación en actos, trascendencia por cantidad de seguidores en redes sociales. Prácticas antiguas y dinámicas millenials generan el repudio dentro de La Libertad Avanza, partido presidido por Javier Milei. A pesar de que el espacio emitió un comunicado oponiéndose a sus dichos, la militante Mila Zurbriggen, titular de la agrupación Generación Libertaria, ratificó las acusaciones contra la dirigencia liberal, calificando que "no es un frente serio" de cara a las elecciones 2023 y afirmando que "el troll center de La Libertad Avanza existe".

"Sentimos que se usó a la juventud", sintetizó Zurbriggen en febrero de este año en Radio Con Vos y remarcó que "no hay organización ni mesas donde se definan las cosas".

La dirigente, que publicó en primer lugar sus críticas por Twitter, sostuvo que "desde los tuits recibo todo amenazas, acoso de todo tipo en redes sociales. A los otros chicos que salieron a hablar también lo amenazaron con que lo iban a hacer desaparecer".

La presidenta de Generación Libertaria se refirió a que le otorgan cargos dentro de La Libertad Avanza a mujeres "por favores sexuales". "Vimos a un grupo de cinco mujeres, que son siempre retuitiadas por Javier Milei, que son rubias y comienzan a tener mucha relevancia y espacio. Él comienza a llevarlas a todos los eventos políticos y les da entidad en medios", añadió y precisó que "una de ellas está a cargo de la comunicación".

Además, hizo alusión a la presencia de Javier Milei en actos en todo el país, asegurando que sólo acepta invitaciones cuando le ofrecen dinero a cambio. "Indigna muchísimo a la juventud que a dedo se pone arriba a mucha gente solamente por los aportes financieros que hicieron", sostuvo en ese sentido, y agregó que esos montos no fueron "destinados al frente, porque hasta ahora la militancia joven no vio un solo peso".