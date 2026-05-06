Javier Milei desmintió versiones de cambios en el Gabinete

El Presidente rechazó de forma tajante un rumor sobre reemplazos en áreas clave y volvió a cargar con dureza contra el periodismo, en medio de internas en el Gobierno.

En medio de versiones sobre posibles cambios en el Gabinete , el presidente Javier Milei salió al cruce con un mensaje en redes sociales en el que desmintió de manera categórica la información y apuntó con dureza contra el periodismo.

El mandatario reaccionó a una versión que indicaba que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , habría propuesto a Pablo Quirno para reemplazar a Manuel Adorni y a Juan Pazo en la Cancillería, en un contexto de supuestas tensiones con Karina Milei.

A través de su cuenta personal, Milei calificó la versión como una “pelotudez atómica” y cargó contra “las basuras inmundas (95%) que se llaman periodistas”. En el mismo mensaje, aseguró que había compartido varias horas con Caputo y Quirno en un vuelo, durante las cuales “se hablaron todos los temas”, y negó que se haya mencionado, siquiera de manera tangencial, la posibilidad de cambios en el equipo de Gobierno.

OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS" He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así. Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH

“Igualmente imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil” , agregó el Presidente, profundizando el tono confrontativo que mantiene de forma recurrente frente a versiones periodísticas que considera infundadas.

El episodio se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa, con cuestionamientos cruzados y episodios recientes que evidencian un deterioro en el vínculo. A su vez, las versiones sobre movimientos en el Gabinete se multiplican en paralelo a las dificultades políticas que atraviesa la administración libertaria.

Los posibles cambios en el Gabinete: Martín Menem negó que vaya a reemplazar a Adorni

Ante las versiones de una posible salida de Manuel Adorni, Martín Menem descartó de plano sucederlo en el cargo. El legislador respaldó públicamente al jefe de Gabinete en medio del avance de la causa judicial en su contra.

"Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete", sentenció Menem para frenar las especulaciones sobre cambios en el equipo presidencial. Además de brindarle su apoyo, aseguró que Adorni “aclarará su situación en la Justicia” y minimizó el impacto de la investigación al considerar que “no va a haber ningún inconveniente”.

Además, cuestionó la insistencia de la prensa con el patrimonio de Adorni, atribuyendo el interés mediático a una campaña de desprestigio contra la gestión oficialista y remarcando que el tema debe resolverse estrictamente en el ámbito judicial.