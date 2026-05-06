Javier Milei despliega agenda en EEUU con foco en inversores y ejecutivos de peso global

El Presidente mantuvo un encuentro con autoridades de compañías en el marco de su participación en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Estuvo acompañado por Luis Caputo, Pablo Quirno y Alec Oxenford.

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles un encuentro con inversionistas y autoridades de importantes compañías en la ciudad de Los Ángeles , Estados Unidos, en el marco de su participación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

La actividad formó parte de la agenda internacional del mandatario, que viajó a Estados Unidos con el objetivo de reforzar el vínculo con el sector privado y avanzar en reuniones con ejecutivos e inversores.

Según informó la Oficina del Presidente , Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo ; el canciller, Pablo Quirno ; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford .

El encuentro se produjo en el inicio de la agenda del Presidente en Estados Unidos, donde tiene previsto participar del foro del Instituto Milken , uno de los eventos económicos más relevantes del calendario internacional.

Antes de la reunión con empresarios, la agenda oficial contemplaba un encuentro con Michael Milken, titular del instituto. Luego, el mandatario tenía previsto avanzar con contactos con un grupo reducido de ejecutivos, como parte de la estrategia del Gobierno para sostener el posicionamiento externo y promover oportunidades de inversión.

A diferencia de otros viajes presidenciales, Karina Milei no integró la comitiva oficial. La secretaria general de la Presidencia permanecerá en el país y viajará el jueves a San Juan para participar de actividades vinculadas al sector minero.

La visita de Milei a Estados Unidos se enmarca en una serie de viajes recurrentes al país norteamericano, donde el Gobierno busca consolidar vínculos políticos y económicos, con especial foco en el sector privado y en los foros internacionales de inversión.

Quién es Michael Milken, el "rey de los bonos basura" que estuvo 22 meses preso

De acuerdo con el cronograma oficial, el mandatario mantendrá una reunión con Michael Milken, titular de la institución, y luego participará de encuentros con un grupo acotado de ejecutivos.

El encuentro con Milken tampoco será el primero. El mandatario argentino ya había participado en la 29º Conferencia Anual del Instituto en enero de 2025. “Es un placer para mí estar aquí, rodeado de gente con afinidad de pensamiento que me hace sentir verdaderamente como en casa”, expresó en ese entonces tras su discurso.

Nacido en California en 1946, Milken fue uno de los nombres más influyentes de Wall Street en los años 80, período en el que se ganó el apodo de “rey de los bonos basura”. Desde el banco de inversión Drexel Burnham Lambert, impulsó el desarrollo del mercado de deuda de alto rendimiento, un instrumento que amplió el acceso al financiamiento para compañías con menor calificación crediticia, aunque también quedó envuelto en controversias por conflictos de interés y prácticas cuestionadas.

Su trayectoria tuvo un quiebre a fines de esa década. En 1990 se declaró culpable de seis cargos vinculados a violaciones de la legislación bursátil y fue condenado a diez años de prisión, además de afrontar sanciones económicas por cientos de millones de dólares. El caso tuvo tal impacto que derivó en la quiebra de Drexel Burnham Lambert ese mismo año. Milken cumplió 22 meses de prisión entre 1991 y 1993 y recuperó la libertad tras colaborar con la Justicia.

Con el paso del tiempo, el inversor reconstruyó su imagen pública. En 1993 creó el Instituto Milken, enfocado en políticas económicas, salud y desarrollo, y también promovió iniciativas filantrópicas, entre ellas una fundación dedicada a la lucha contra el cáncer de próstata.

En febrero de 2020, fue indultado por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde la Casa Blanca, su entonces secretaria de Prensa, Stephanie Grisham, destacó el “trabajo innovador” de Milken, al señalar que permitió a “jugadores más pequeños acceder a la financiación que necesitan para competir”.

Grisham también recordó el costado más controvertido de su carrera: “En el apogeo de su carrera financiera, Milken fue acusado en una imputación que señalaba que algunos de sus innovadores mecanismos de financiación eran de hecho esquemas criminales”.

Hoy, el Instituto Milken se consolidó como una plataforma global de debate y networking. Según su sitio oficial, su fundador está “a la vanguardia de iniciativas exitosas en investigación médica, educación, salud pública y acceso a capital durante más de cuatro décadas”. Además, resalta que “en 1982 formalizó su filantropía al cofundar la Fundación Familiar Milken” y que la institución “organiza más de 250 eventos anualmente, incluyendo importantes conferencias en Singapur, Londres, Abu Dabi, Nueva York, Los Ángeles y Washington”.