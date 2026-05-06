La Libertad Avanza busca reactivar su agenda propia en un Congreso paralizado por el caso Manuel Adorni

Tanto en Diputados con el Senado hay sesiones a la vista aunque, por ahora, los votos no están del todo garantizados. Los libertarios buscan avanzar con Zona fría, Tratado de patentes, ley Hojarasca, el cierre de la demanda de dos fondos buitre y pliegos judiciales.

La Libertad Avanza busca reactivar el Congreso en medio de la parálisis que atraviesa el oficialismo por el escándalo Manuel Adorni, quien días atrás brindó su informe de gestión ante el Poder Legislativo y dejó más dudas que certezas sobre su patrimonio . Tanto en Diputados con el Senado hay sesiones a la vista aunque, por ahora, los votos no están del todo garantizados. Los platos fuertes serían: Zona fría , Tratado de patentes , ley Hojarasca , el cierre de la demanda de dos fondos buitre y pliegos judiciales.

El oficialismo intenta dar vuelta la página y dejar atrás el caso Adorn i, quien se encuentra en el centro de la escena mientras la justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Así las cosas, en la tarde del miércoles, diputados de La Libertad Avanza, con el jefe de bloque Gabriel Bornoroni a la cabeza, se reunieron con los popes de los bloques aliados. Participaron del encuentro que se llevó adelante en el Salón de Honor los diputados Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba, del PRO. También dijo presente Gisela Scaglia, jefa de Unidos, y la presidenta de la bancada de la UCR, Pamela Verasay. También estuvo Oscar Zago, del MID, junto con otros diputados de bancadas provinciales.

En ese marco, se comenzó a cocinar una sesión para la semana del 20 de mayo . El objetivo del oficialismo es avanzar con la ratificación del Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) , que viene siendo demorada por presiones de la industria farmacéutica. Es probable, entonces, que se avance en su tratamiento, dejando de lado los capítulos cuestionados por el sector.

“Una posibilidad es que se haga la reserva al Capítulo II y se avance en ratificar el tratado”, dijeron desde el Ministerio de Desregulación. Es decir, tomar el mismo camino que Uruguay.

En concreto, el Capítulo II establece que el INPI pueda utilizar las opiniones preliminares de otra oficina de patentes. El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y se encarga de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, incluyendo marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

Por lo pronto, el texto debería dictaminarse en comisión para luego ser llevado al recinto. El mismo camino debería seguir el proyecto impulsado por la Casa Rosada en las últimas horas, que busca acotar el alcance del régimen de zona fría y que deroga una serie de regímenes de promoción de hidrocarburos.

Por otra parte, en el encuentro que mantuvieron a puertas cerradas, los libertarios anunciaron que buscarán darle media sanción a la Ley Hojarasca, que tiene como autor a Federico Sturzenegger. Se trata de la iniciativa que elimina leyes que LLA considera obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución.

El proyecto apunta a simplificar el sistema legal, recortar normas acumuladas durante décadas y reducir lo que el oficialismo define como un exceso de intervención estatal. Este texto, a diferencia de los anteriores, ya tiene dictamen de comisión, por lo que está listo para ser llevado al recinto.

La gran duda es qué ocurrirá con la reforma política impulsada por la Casa Rosada. Durante la reunión, Scaglia planteó que Ficha Limpia se trate por separado. En el oficialismo no vieron con buenos ojos esa propuesta. "En todo caso, que voten por capítulos", le dijo un libertario a Ámbito. Es que el grueso de los bloques ya se expresaron en contra de la iniciativa que, entre sus puntos salientes, incluye la eliminación de las PASO. Los libertarios estarían dispuestos a proponer una nueva suspensión, tal cual sucedió en las elecciones de medio término del año pasado.

El Senado también se reactiva

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, también busca reactivar el Senado. Según fuentes parlamentarias, las intenciones de la libertaria son sesionar la semana que viene para aprobar una serie de pliegos judiciales entre los que se encuentra el del camarista Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista.

El magistrado expuso días atrás a fin de que la Cámara alta prorrogue su mandato por cinco años más, ya que en noviembre cumple 75 años, límite máximo que otorga la constitución para desempeñarse como juez.

Por otro, LLA aspira llevar al recinto la iniciativa que busca cerrar demanda de fondos buitre por u$s171 millones, que conservaban abierto un litigio contra el Estado nacional en una causa que le correspondía la jueza Loretta Preska.

20260227_CDA_107_SESION Patricia Bullrich apunta a sesionar la semana que viene. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Así mismo, Bullrich intenta acercar posiciones con los bloques aliados para avanzar con la firma del dictamen del proyecto que busca proteger la propiedad privada. Se trata de la iniciativa que propone cambios en la Ley de Tierras, los procedimientos para desalojos, la regulación de los procesos de expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego.

Desde los bloques aliados tienen sus reparos en torno a las modificaciones a la Ley de Tierras (que le pone límites a la venta de tierras en manos de extranjeros), así como también a los cambios que se proponen para la Ley 27.453, que declara de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

Así las cosas, el oficialismo intenta dejar atrás el tema Adorni y recuperar el control de la agenda. Con el riesgo que eso conlleva: que la oposición, en ambas Cámaras, aproveche el recinto para volver a colar las causas que salpican al gobierno de Milei. “No vamos a dejar de trabajar”, dijo una importante fuente parlamentaria a este medio.