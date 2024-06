Luis Caputo, ante empresarios: "Si esto sigue así, al final de nuestro mandato vamos a reducir el 90% de los impuestos"

Durante su exposición en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el funcionario repasó cuál era el panorama económico cuando la administración de Javier Milei y apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández: " Cuatro años más de kirchnerismo nos llevaban a Venezuela . El contrafáctico es ese. 20 años de hacer las cosas mal tienen sus consecuencias, no hay milagros".

Sin embargo, destacó: "Pasaron seis meses nada más y hoy, en mayo, salimos de terapia intensiva, logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación".

Pese a remarcar las mejoras macroeconómicas, reconoció: "Hubo que tomar medidas dolorosas pero que eran absolutamente necesarias".

Luis Caputo enfatizó la importancia del equilibrio fiscal aunque aseguró que están "protegiendo a los más vulnerables"

En la misma línea, el ministro de Economía aseguró que cuando llegó al cargo, "la prioridad era alcanzar el equilibrio fiscal, los problemas de Argentina siempre se originaron por esto". "No podíamos seguir así", sostuvo y destacó que el Presidente tuvo "un gran nivel de coraje para hacer las cosas, y no es locura, es convicción".

De esta manera, contó que "lo primero" que le dijo Javier Milei fue que "el objetivo era ir a déficit cero protegiendo a los más vulnerables". "Eso fue lo que hicimos", remarcó.

"Los protegimos con la plata que les llega directo a ellos. La Asignación Universal por Hijo subió un 335%, casi 100% en términos reales. La Tarjeta Alimentar subió 135%, el plan Mil Días, 1.200%. Claro que tuvimos en cuenta a los más necesitados, se hizo fundamentalmente teniéndolos en cuenta", enfatizó.

Por otro lado, apuntó contra la política y sostuvo que "la mayoría del país es gente de bien que quiere que al país le vaya bien y está dispuesta a hacer las cosas que hay que hacer".

"Piérdanle el miedo a esta poca gente que quiere entorpecer todo. Que no siga el fantasma ese de 'no los van a dejar gobernar' porque tenemos sólo siete senadores. Bueno, habrá elecciones dentro de un año y se mejorará. No puede ser que 200 tipos puedan tener de rehenes a tantos millones de argentinos", cuestionó Caputo.