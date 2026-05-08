Las importaciones de los proyectos del RIGI alcanzaron en abril su segundo máximo

La mitad de las compras externas desde que se lanzó el RIGI correspondieron al proyecto VMOS. Hacia adelante, el Gobierno busca ampliar el régimen a actividades que hoy no tienen desarrollo local.

Mientras el Gobierno ultima los detalles de un nuevo, y recargado, Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) , en abril las importaciones vinculadas a los proyectos del RIGI actual alcanzaron el segundo valor más alto desde su lanzamiento.

Según Federico Bernini , economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política ( IIEP ) de la UBA , el mes pasado las empresas que participan del RIGI realizaron compras al exterior por u$s25,8 millone s, una cifra solo superada por los casi u$s70 millones de septiembre del año pasado.

Entre las importaciones más relevantes se destacó la adquisición de instrumentos para control de caudal, tubos de plástico, cadenas y anclas del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ). Esta iniciativa es liderada por un consorcio que tiene como partícipes a empresas como YPF, Vista y Pan American Energy, entre otras, y busca crear la principal conexión para el traslado de petróleo desde la Cuenca Neuquina hacia la exportación vía Océano Atlántico.

También resaltó la compra de centrifugadoras de Rincon Mining y Galan Litio , proyectos de litio ubicados en Salta y Catamarca, respectivamente, así como de cables por parte de Generación Eléctrica Argentina Renovable ( GEAR ), que busca construir un parque eólico en Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

De este modo, detalló Bernini, desde enero de 2025 las compañías adheridas al régimen importaron por u$s215 millones. VMOS concentró la mitad de las operaciones de comercio exterior.

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Vale recordar que el RIGI actual contempla anuncios de inversión por u$s100.000 millones, de los cuales u$s27.000 millones ya fueron aprobados. El grueso de estos está concentrado en los sectores de energía y minería.

Luis Caputo anticipó algunos detalles del nuevo "Súper RIGI"

Estos datos se dan a conocer en una semana en la cual el Gobierno anunció que en los próximos días enviará al Congreso Nacional los lineamientos de un "Súper RIGI". "En las próximas semanas, probablemente vamos a estar llegando a pedidos de inversión que se van a acercar a los u$s140.000 millones", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

A nivel sectorial, el funcionario anticipó que el nuevo esquema tendrá el foco en sectores que hoy no tienen desarrollo local, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio, entre otros. En el mismo sentido, mencionó que la agregación de valor en productos pesqueros y la elaboración de fertilizantes también ocuparán un lugar relevante.

Caputo explicó que la principal distinción respecto del RIGI original será la carga tributaria, destacándose una reducción en la alícuota del impuesto a las Ganancias. Además, describió un proceso de amortización acelerada, que permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercer año, con el objetivo de aumentar la competitividad de la Argentina frente a otros países que ya ofrecen incentivos similares.

También habrá exenciones de aranceles a la importación de todo insumo vinculado a la producción, no solo de bienes de capital como ocurre actualmente, sino también allí donde la nomenclatura genera conflictos interpretativos. En paralelo, el régimen contempla arancel cero a las exportaciones.

De acuerdo a lo trascendido, las empresas deberían reinvertir al menos el 5% de sus utilidades en actividades de investigación y desarrollo (I+D), aunque, según especialistas, se trata de una cifra pequeña para tecnología de punta. Sobre este punto Caputo no se explayó esta jornada.

El monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios del Súper RIGI se definirá durante el fin de semana, de acuerdo con lo que dijo el ministro, debido a que la semana que viene el proyecto ya estará en manos de los legisladores.