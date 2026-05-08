Luis Caputo desestimó que el caso Adorni afecte las inversiones e insistió que "el riesgo país no baja por el riesgo kuka"

El ministro de Economía explicó la llegada de inversiones a partir del súper RIGI y remarcó la actualidad económica. Lo acompañaron el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

El ministro de Economía, Luis Caputo , protagonizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada , donde explicó en qué consiste el súper RIGI que había anunciado el presidente Javier Milei desde sus redes sociales. Allí brindó declaraciones junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva .

En este marco, relató sobre la actualidad económica: " El riesgo país no baja por el riesgo kuka , porque el mercado percibe que aunque haya una probabilidad baja, si bien es baja, el escenario que eso pase es literalmente el infierno".

"Estamos tranquilos porque tenemos el financiamiento para hacer el refinanciamiento de los próximos tres cupones , y a diferencia de lo que pasaba en la Argentina, que la macroeconomía estaba desordenada y el paso del tiempo le jugaba en contra, ahora como la economía esta ordenada el paso del tiempo juega a favor", agregó.

Luego, agregó: "las cosas siguen mejorando, en la medida que el tiempo, vamos a seguir viendo en las calificaciones como paso recién con fitch y el riesgo país va a seguir yendo a donde nosotros creemos que tiene que ir".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a la Sala de Prensa de Casa Rosada, en medio de la escalada de la investigación judicial sobre su patrimonio y las nuevas presiones políticas dentro del oficialismo para que adelante su declaración jurada.

Luego de la exposición está prevista una reunión de gabinete convocada por Milei en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

La nueva aparición pública de Adorni se dio luego de varios días marcados por declaraciones judiciales, filtraciones sobre gastos personales y versiones de tensión interna dentro del Gobierno. El funcionario viene evitando responder preguntas vinculadas a su situación patrimonial y sostiene que cualquier explicación adicional la dará “en la Justicia”.

En sus últimas conferencias, Adorni rechazó las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y negó irregularidades en viajes y operaciones inmobiliarias. También aseguró que presentará su declaración jurada “en tiempo y forma”, aunque desde distintos sectores del oficialismo comenzaron a reclamar que lo haga antes para intentar desactivar la crisis política.

El caso tomó mayor temperatura después de que un contratista declarara ante la Justicia que recibió pagos en efectivo por reformas en una propiedad vinculada al jefe de Gabinete. La investigación judicial busca determinar si el nivel de gastos y movimientos patrimoniales es compatible con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar.

Qué dijo Luis Caputo sobre el caso Adorni

En referencia a los sostenidos cuestionamientos y la acusaciones de corrupción contra Adorni, el ministro de Economía "lo de Manuel no tiene ningún efecto" en las inversiones.

"Venimos del viaje con el Presidente, donde uno de los inversores literalmente se rio en confianza hablando con el Canciller, el embajador, y conmigo, diciendo ´que les pasa en Argentina que creen realmente que yo voy a decidir una inversión en función de si el jefe de Gabinete tiene una diferencia de una almohadilla de no se que´, fue una risa diciendo claramente no tiene ningún sentido", manifestó.

"Eso lo quiero enfatizar, Argentina ha mejorado mucho como país, nos estamos empezando a graduar de país mas serio, si hbíay algún tema político en la Argentina repercutía en la economia, pero porque vos tenías la macroeconomía muy desordenada", agregó Caputo.

Luego aseveró: "Ahora cuando vos ves los otros países que tienen un montón de problemas políticos serios, no como es la situación de Manuel, caso Perú donde cambian de presidente cada tanto, no tienen ningún impacto en la economía. Los problemas políticos o judiciales quedan en la justicia, en la políitica, y no se trasladan a la economía. Eso es lo que pasa ahora".

Se reúne el Gabinete en medio de las tensiones internas y el clamor por la salida de Manuel Adorni

La reunión de Gabinete de este viernes no será una más. Javier Milei volverá a sentar a todos sus ministros en Casa Rosada atravesado por la crisis política que abrió el caso de Manuel Adorni y por el cortocircuito con Patricia Bullrich, que decidió correrse del libreto oficial una vez más y exponer públicamente diferencias con el Gobierno.

La reunión, prevista para las 14 en Balcarce 50 estará encabezada por el Presidente y llega después de varios días de tensión interna por las declaraciones de Bullrich, quien le exigió públicamente a Adorni que presente cuanto antes su declaración jurada para intentar desactivar el escándalo alrededor de su patrimonio, sus propiedades y los gastos que todavía no fueron aclarados.

En Casa Rosada admiten que las palabras de Bullrich generaron malestar en el entorno presidencial. Sobre todo porque expusieron una discusión que hasta ahora se intentaba contener puertas adentro. La ministra no solo marcó diferencias sino que dejó en evidencia que dentro del oficialismo hay sectores que empiezan a preocuparse por el costo político de sostener indefinidamente el caso Adorni sin explicaciones concretas.