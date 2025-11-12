SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de noviembre 2025 - 08:51

La provincia de Buenos Aires exigió al gobierno de Javier Milei que libere fondos y el traspaso de obras

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidió formalmente al ministro del Interior, Diego Santilli, una reunión para resolver el conflicto por los recursos de la Provincia.

El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, exigió al Gobierno nacional el pago de fondos y el traspaso de obra pública.

"En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli -Diego Santilli- para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires", informó Bianco desde su cuenta de X.

Noticia en desarrollo.-

