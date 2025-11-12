El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, exigió al Gobierno nacional el pago de fondos y el traspaso de obra pública.
12 de noviembre 2025 - 08:51
La provincia de Buenos Aires exigió al gobierno de Javier Milei que libere fondos y el traspaso de obras
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidió formalmente al ministro del Interior, Diego Santilli, una reunión para resolver el conflicto por los recursos de la Provincia.
-
La Provincia declaró extinto el brote de sarampión tras 20 semanas sin nuevos casos
-
La provincia de Buenos Aires declaró de Interés Turístico a la Fiesta del Guiso de Lentejas, la ExpoQueso de Lincoln y la Fiesta "A Mar y Campo" de Pehuén Có
"En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli -Diego Santilli- para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires", informó Bianco desde su cuenta de X.
Noticia en desarrollo.-
Dejá tu comentario