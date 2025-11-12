La provincia de Buenos Aires exigió al gobierno de Javier Milei que libere fondos y el traspaso de obras







El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidió formalmente al ministro del Interior, Diego Santilli, una reunión para resolver el conflicto por los recursos de la Provincia.

El ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, exigió al Gobierno nacional el pago de fondos y el traspaso de obra pública.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli -Diego Santilli- para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires", informó Bianco desde su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carli_Bianco/status/1988565919027564819?s=20&partner=&hide_thread=false En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/N9oq8lXpoN — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 12, 2025 Noticia en desarrollo.-