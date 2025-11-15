Oasis adelantó el inicio de su show: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber del recital en River Plate

La espera terminó. Dieciséis años pasaron desde su última escala en Argentina, y del quiebre que los mantuvo distanciados. Pero finalmente, Noel y Liam Gallagher limaron asperezas y volverán a compartir escenario esta noche en Buenos Aires, su punto de partida para su regreso a Latinoamérica.
Los hermanos de Manchester darán su primer show juntos en tierra argentina por primera vez en 16 años. Producto de las lluvias, el cronograma del esperado regreso sufrió modificaciones.
Desde al productora del espectáculo comunicaron que todo el cronograma se adelantará media hora por los pronósticos de tormenta por la noche. Así, la puerta abrirá a las 16:00 y los hermanos de Manchester subirán saldrán a escena a las 20:30. Cabe destacar que los cambios son válidos solo para la fecha de este sábado.
Oasis repetirá entonces un nuevo show el domingo 16 de noviembre. Las presentaciones en nuestro país se enmarcan dentro del tour mundial “OASIS LIVE 25”, que celebra el aniversario de Definitely Maybe y que marca la reunión de una de las bandas más influyentes de su generación.
Bajo la producción de DF Entertainment, el grupo abre esta noche en Argentina un tramo regional que incluirá paradas en Chile y Brasil. Después de arrasar con ventas en Europa, América del Norte, Asia y Oceanía, la expectativa por su vuelta anticipa dos fechas de alto voltaje en el Monumental, con una puesta en escena a gran escala y un repaso por los himnos que moldearon a toda una camada de fans: "Wonderwall", "Live Forever", "Champagne Supernova", "Don’t Look Back in Anger" y otros clásicos inevitables.
Horarios:
- PUERTAS: 16:00 hs
- RICHARD ASHCROFT: 19:45 hs
- OASIS: 21:00 hs
Richard Ashcroft, el invitado de lujo
El responsable de inaugurar ambas noches será Richard Ashcroft, referente indiscutido del britpop y vocalista de The Verve. El músico, que ya había pisado suelo argentino en 2016 con doble presentación, regresa ahora para abrir los shows de Oasis en Buenos Aires.
Ashcroft ha manifestado más de una vez su admiración por los Gallagher y cómo ambos influyeron en parte de su obra, un gesto que suma una nota emotiva a un regreso que ya de por sí carga con un peso histórico propio.
Cómo llegar al estadio de River Plate
COLECTIVOS
METROBUS CABILDO
41 - 44 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 80 - 152 - 161 - 168 - 184 - 194
BARRANCAS DE BELGRANO
15 - 29 - 42 - 44 - 55 - 63 - 64 - 65 - 80 - 113 - 114 - 118 - 130
LIBERTADOR
15 - 28 - 29 - 107 - 130
CIUDAD UNIVERSITARIA
28 - 33 - 34 - 37 - 42 - 45 - 107 - 160
TRENES
MITRE
Est. Núñez
Sentido TIGRE: Último 23:15 hs
Sentido RETRO: Último 22:30 hs
Est. Belgrano C
Sentido TIGRE: Último 23:10 hs
Sentido RETIRO: Último 22:40 hs
BELGRANO NORTE
Est. Ciudad Universitaria
Sentido VILLA ROSA: Último 23:15 hs
Sentido RETIRO: Último 23:50 hs
SUBTE
Línea D – Estación Congreso de Tucumán
Accesibilidad
Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados.
El día del show, dirigite directamente al ingreso de la platea Belgrano (Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna). El personal te guiará hasta tu ubicación. Se solicitará el certificado de discapacidad correspondiente.
