Tragedia en Ezeiza: explotó una fábrica petroquímica en el polo industrial

Dotaciones de bomberos se encuentran trabajando intensamente en el lugar para contener el fuego. La onda expansiva repercutió en hogares y fábricas.

Bomberos y efectivos de la Policía Bonaerense trabajan en la zona.

Una explosión seguida de incendio en una fábrica petroquímica de la zona industrial de Carlos Spegazzini, a metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, provocó conmoción en toda la zona norte del AMBA. Los trabajadores de la planta evacuaron de emergencia. Por el momento, el Aeropuerto de Ezeiza funciona con normalidad.

Se estima que 15 dotaciones de bomberos se encuentran trabajando intensamente en el lugar para contener el fuego. Efectivos de la Policía Bonaerense también buscan determinar si hubo víctimas, dado que la onda expansiva repercutió en hogares y fábricas. En la zona, vecinos comenzaron a evacuarse, mientras crecía la humareda.

"Estamos trabajando fuertemente para apagar el fuego y después para ver qué es lo que ocurrió, pero todavía no sabemos por el fuego", señaló el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, para C5N. Allí añadió: "Estamos tratando de acercarnos al lugar, pero el fuego arde y son varias las industrias que están siendo alcanzadas por el fuego. La explosión fue tremenda".

