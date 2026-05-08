El diputado nacional del peronismo, Máximo Kirchner, es sometido este viernes a una cirugía programada que había postergado durante semanas, según anunció él mismo a través de sus redes sociales.
Máximo Kirchner es sometido a una intervención quirúrgica programada
Su madre, la expresidenta Cristina Fernández, no estará presente en la cirugía. Luego de la intervención, se brindará un parte médico.
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"Luego de la cirugía programada enviaremos información mediante el parte médico del hospital", indicaron cerca de Kirchner y evitaron dar mayores precisiones sobre la operación y el nosocomio en el que se encuentra internado el legislador.
El diputado publicó un mensaje desde el centro médico donde nació, sin precisar el nombre de la institución, en el que confirmó que la intervención estaba prevista desde hacía tiempo. Así, posteó: “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes".
En el mensaje, Kirchner comentó que uno de los cirujanos a cargo de la operación es hincha de Estudiantes de La Plata y le aseguró que podría ver el partido del domingo desde su casa. “Está confiado en que nos ganan”, expuso en alusión al encuentro que el equipo platense disputará con Racing el próximo fin de semana.
A la vez, afirmó que su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, no estaría presente durante la cirugía, pese a que ella había manifestado su intención de acompañarlo. "Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", señaló Máximo.
En ese marco, sostuvo: "No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico".
"A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", prosiguió.
Luego, completó: "Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común" y cerró: "Abrazo. Nos estamos viendo… PD Después de tantas operaciones de prensa…".
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