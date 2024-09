Diputados comenzará a tratar esta semana dos proyectos para privatizar Aerolíneas Argentinas

Quienes expondrán son el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

A modo de defensa de su proyecto, Lombardi aseguró en declaraciones radiales: "Aerolíneas no tiene la infraestructura para hacer la inversión necesaria, no está preparada para tener más vuelos, más aviones y más frecuencia".

Asimismo, aseveró que "como ciudadano" quiere "un país más conectado", con "más vuelos, más baratos", pero que, para lograrlo, se necesita "mayor inversión, generar más trabajo y más turismo" dentro del país.

"Hoy Aerolíneas no puede pagar esa inversión. A Latam le va bien en toda América Latina. Acá le fue mal porque Aerolíneas maneja todo el negocio aeronáutico", concluyó en diálogo con Radio Splendid.

Cabe recordar que la privatización de Aerolíneas estaba contemplada en el texto original de la ley Bases, pero finalmente fue quitada para su tratamiento en el Senado porque el oficialismo no alcanzaba el número para avanzar en esa línea. Ahora, el Ejecutivo busca aprovechar "la bronca que generan los paros" en parte de la sociedad.

Apoyo político a una posible privatización de Aerolíneas Argentinas

Por el momento, contemplan que la privatización es apoyada por La Libertad Avanza (LLA), el PRO, el Bloque Independencia, MID, Producción y Trabajo, un legislador de Creo, seis de la Coalición Cívica y, al menos, una veintena de la UCR.

Además, el oficialismo espera contar también con el apoyo de la mayoría de los diputados de Innovación Federal y Encuentro Federal, para obtener los votos necesarios para su media sanción.

Para su aprobación, se necesitará una mayoría simple, con lo cual no tienen que alcanzar 129 votos positivos, pero sí tener más votos que Unión por la Patria (UP), la izquierda y otras bancadas que rechazarán de plano que el Estado no conduzca Aerolíneas.

Los proyectos para la privatización de Aerolíneas Argentinas que se tratarán en Diputados

En cuanto al proyecto de Lombardi, este establece declarar "sujeta a privatización, en los términos y con los efectos previstos en la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, la empresa Aerolíneas Argentinas S.A".

A su vez, autorizaría a "establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el Artículo 1°".

Mientras que la iniciativa de la Coalición Cívica pide que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).

En línea con eso, la ley fija que la comisión deberá ser informada de cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo nacional en el marco de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 23.696, además de las medidas adoptadas, con el objetivo de garantizar los principios de "transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión".

Por último, asegura que la AGN deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de 120 días hábiles.