Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete: "Hay un solo destino para Aerolíneas Argentinas: que sea eficiente y competitiva o no será Aerolíneas"

LC: Ya lo explicó el ministro de Economía, Luis Caputo. Los USS 60.000 millones es un aspiracional y una meta que tenemos que tener. Y uno de los pilares inquebrantables que plantea el Presidente es el equilibrio fiscal. No podemos volver a tener déficit porque el déficit en las últimas décadas nos llevó a más pobreza, más postergación, más exclusión social. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente para llevar adelante la política que planteó el Presidente con la cual ganó las elecciones, que es recomponer la macroeconomía con el requisito de desatar las fuerzas productivas a través de una generación genuina de la economía, no con la emisión monetaria y con la consecuente inflación o también con la deuda externa hipotecando el futuro de los jóvenes de Argentina. Es un proceso en el que estamos bien encaminados y creo que vamos a hacer ese cambio cultural también que va a ser absorbido por gobernadores intendentes. Hay muchos gobernadores con los que estoy hablando que estarán presentando en las próximas semanas sus propios presupuestos, también con el equilibrio fiscal.

P: Cuando ustedes dicen que hay que hacer ajustes en los gobiernos de las provincias, ¿eso también está dirigido a Tucumán, porque el gobernador Osvaldo Jaldo dijo que el ajuste se hizo y ya no hay margen para ningún tipo de ajuste?

LC: Cada gobernador es responsable de su propia gestión. Como tucumano también lo digo, me parece que desde Tucumán se comprendió cuál es el planteo de la Nación, el rumbo que debe tener la Nación. Y en este sentido, espero que el gobernador Jaldo, al momento de presentar su Presupuesto 2025, lo haga en función también de mantener un equilibrio fiscal y no generar el gastos sin saber de dónde sacará los recursos. Mi sensación, por lo que veo, es que así será.

WhatsApp Image 2024-09-21 at 20.09.55.jpeg La agenda de Catalán en Tucumán fue intensa y breve.

P: ¿Cómo analiza la situación de Aerolíneas Argentinas, por su doble carácter de miembro del Gabinete y representante del Estado en el directorio de la empresa?

LC: Aerolíneas Argentinas es una empresa que viene teniendo un déficit muy grande, que lo pagan todos los contribuyentes, lo pagan todos los argentinos. Era una empresa modelo, pero a través de las distintas gestiones se fueron fortaleciendo algunos gremios que negociaron privilegios en provecho propio y no para la empresa. Hoy los promedios de hora de vuelo por mes de los pilotos de Aerolíneas Argentinas son mucho menos que en la industria a nivel mundial. El nivel de salarios es bueno y fue actualizado más de lo que son los salarios de las distintas empresas públicas del Estado.

Hoy (por viernes durante la mañana) estábamos hablando con el presidente de Aerolíneas Argentinas de algunos beneficios que, primero, son incomprensibles, son injustos. Y, segundo, que genera un déficit operativo a la compañía que lo pagamos todos. Por ejemplo, la posibilidad de que los pilotos, su mujer y sus hijos viajen en clase ejecutiva a cualquier parte del mundo. Y si no hay lugar en las fechas que ellos eligen, hay que bajar pasajeros que pagaron el pasaje. Se destinan $1.000 millones mensuales en remises para traslados desde la casa de los empleados a la compañía. Entonces, hoy plantean un conflicto gremial que pone en estrés a la firma.

P: ¿Qué es lo que hará el Gobierno?

LC: Va a ir a fondo, como va a fondo con todos los temas que plantea, para que sea una compañía eficiente, moderna y sin déficit. Si eso no es factible, se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Así que hay un solo destino para Aerolíneas que es que sea eficiente y competitiva o no será Aerolíneas.

P: ¿Qué expectativas tiene para las próximas elecciones, en relación a la reciente aplicación del sistema de Boleta Única de Papel?

LC: Me tocó ser uno de los responsables de impulsar en el Senado de la Nación el proyecto de Boleta Única de Papel que se aprobó hace unos días. Creo que es un cambio revolucionario para el sistema electoral argentino. Ustedes saben, más en Tucumán, lo que es ir a votar y encontrarse con 50 boletas o 120 boletas. La Boleta Única de Papel hace transparente al sistema electoral porque garantiza la representación de todos los partidos políticos en la mesa. Facilita también la fiscalización y evita que haya que reponer de manera permanente de boletas que se rompen, por ejemplo, más allá del ahorro que implica la impresión de una sola boleta de papel para todos los partidos políticos. Creo que es un cambio revolucionario y vamos a ir por eso el año que viene, por lo menos para votar en las categorías nacionales con la Boleta Única de Papel.

P: ¿Se avanzará en otros cambios en el sistema electoral?

LC: También estamos impulsando un proyecto un poco más integral, una reforma política como el proyecto de Ficha Limpia y la posibilidad de que voten los extranjeros en el exterior y una ley de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos. La Boleta Electrónica es una variante que se estudia pero creo que este paso de la Boleta Única de Papel es un enorme paso para el sistema político argentino, para la democracia argentina. La Argentina tiene hoy 760 partidos políticos, muchos son sellos de goma, no tienen ninguna representativa política pero todos imprimen boletas bancadas por el Estado. Muchos eran negocios, o sea, el Estado destinaba los fondos y no se imprimían las boletas porque no se estaba buscando en el fondo una representación política. La Boleta Única de Papel terminará con eso y va a garantizar que todos los partidos políticos estén en la mesa.

P: ¿Para qué se reunió con los intendentes de Yerba Buena (UCR), Concepción (UCR) y de Alderetes (PJ)?

LC: Firmamos un convenio que es un programa de la Secretaría de Innovación Pública que se llama Puntos Digitales, que consiste en un kit digital por un valor de unos $70 millones, compuesto por herramientas digitales para capacitación, sobre todo a la niñez y a la tercera edad, porque a los mayores también se les dan herramientas y cursos de capacitación. Hoy firmamos con cuatro intendencias (NR: por problemas de agenda no estuvo en la firma el municipio de Bella Vista) y es un orgullo para mí porque son las primeras cuatro intendencias de todo el país. Vamos a seguir avanzando en otras provincias con distintas intendencias, pero también vamos a seguir avanzando en algunas otras intendencias tucumanas.

P: En Tucumán se habla de que usted encabezaría la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia en las elecciones legislativas del año próximo. ¿Está en sus planes?

LC: No hay ninguna posibilidad de que yo sea candidato y no lo estoy pensando porque, la verdad, me quedan pocos minutos del día para pensar en esas cosas por las funciones que tengo. Una vez lo dije en un reportaje, si estuviera pensando hoy en la candidatura del año que viene yo diría que no me voten por irresponsable.

El vicejefe de Gabinete pisó suelo tucumano a las 18 del viernes último y el sábado al mediodía retornó a CABA. Tras los discursos de rigor en la apertura de la exposición rural tucumana y luego de la cena, Catalán y Jaldo tuvieron una charla a solas en los jardines del predio, que se extendió por varios minutos. De lo poco que trascendió de ese mano a mano, se supo que el funcionario nacional se comprometió a retornar a Tucumán en las próximas semanas para recorrer obras públicas en ejecución.