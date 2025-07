Diputados: con apoyo de aliados de Milei, la oposición logró poner en marcha la sesión por el Garrahan

Hasta la tarde del martes, los impulsores de la sesión, es decir, Democracia para Siempre (DpS) y algunos radicales díscolos, como Natalia Sarapura y Julio Cobos, no se atrevían a hablar del quórum. “Todavía no está garantizado” , decían cuando faltaban menos de 24 horas para la sesión. Hasta ese momento, estaban garantizados 11 de los 12 de Democracia para Siempre; el grueso de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, buena parte de Encuentro Federal y la Izquierda.

Ampliado el temario, Llaryora no fue el único que se plegó al quorum aportando sus diputados, que forman parte de la bancada Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto.

También lo hizo el entrerriano que responde al gobernador del PRO Rogelio Frigerio, Francisco Morchio. Pero su caso es diferente. “A Frigerio no le conviene porque está tratando de cerrar con LLA en Entre Ríos. Pero Morchio es productor agropecuario, así que, si no baja, la tiene complicada”, dijeron horas antes de la sesión. El gobernador del PRO suele hacer equilibrio con la Casa Rosada por lo que el diputado que le responde no acostumbra a pegar el faltazo a las sesiones que incomodan a Milei, incluso cuando son convocadas por su propio bloque.

Pero hubo otros gobernadores que fueron decisivos para alcanzar el quorum que se ubicó muy por encima de los 129 que se requieren por reglamento. Por caso, los 7 santiagueños que responden al gobernador Gerardo Zamora se ubicaron en sus bancas, al igual que los 4 catamarqueños que se referencian en el jefe provincial, Raúl Jalil.

En más de una oportunidad, los gobernadores del PJ (luego de negociaciones a contrarreloj con la Casa Rosada) ayudaron al oficialismo a desbaratar alguna sesión impulsada por la oposición, cuyo temario le complicaba el escenario a Milei.

Pero además, los gobernadores de Misiones, de Salta y de Río Negro, aportaron al quorum. Tres diputados de esas provincias, que forman parte de Innovación Federal, dijeron presente al momento de la sesión. De todas maneras, en el caso de Salta y Misiones, podría decirse que los mandatarios provinciales pusieron "un huevo en cada canasto". Es que no aportaron la totalidad de los legisladores que le responden, sino uno cada uno.

El distanciamiento de los mandatarios provinciales con la Casa Rosada se produce en medio de los reclamos por la baja de las retenciones, y luego de que los 24 mandatarios provinciales firmaran (en un hecho inédito) un proyecto de ley para que se coparticipe parte de los fondos recaudados por el Impuesto al Combustible y que distribuya un mayor caudal de fondos en concepto de ATP.

WhatsApp Image 2025-07-02 at 13.31.27 (1).jpeg Pablo Juliano sumó al temario la baja de retenciones, y así el quorum quedó garantizado.

Presencias llamativas

Para llegar a los 136 presentes para poner en marcha la sesión, en la que se vieron carteles de "Cristina Libre" en todas las bancas de UP, hubo varias presencias llamativas. Y otras no tanto. Por caso, los diputados del PRO Álvaro González (larretista) y Héctor “La Coneja” Baldassi. Ambos amarillos se diferenciaron más de una vez del bloque que conduce Cristian Ritondo, la sesión por el Garrahan fue un caso más.

Quien ya se venía diferenciando de las filas libertarias es la mendocina Lourdes Arrieta, conocida por llevar “patitos en la cabeza”. Tras su ruptura con el presidente de la Cámara, Martín Menem, la diputada ya se había desmarcado del Gobierno en más de una ocasión. “Es nuestra diputada 99”, le dijeron en tono de broma desde el bloque de Unión por la Patria a este medio. De alguna manera, ya ubican a Arrieta en la vereda de enfrente de La Libertad Avanza.

Rodrigo de Loredo también sufrió algunas fugas, que no sorprenden. Al cordobés le cuesta cada vez más alinear a la tropa. Esta vez, Sarapura y Cobos directamente se ubicaron entre los impulsores de la sesión, no solo al momento de dar quorum. A ellos se sumó el bonaerense Fabio Quetglas. También se sumó el radical con monobloque Mario Barletta.

WhatsApp Image 2025-07-02 at 12.45.22 (1).jpeg Los diputados de UP exhibieron carteles que rezan "Cristina Libre".

La sorpresa de la jornada fue Marcela Pagano. La experiodista y quien supo ser muy cercana a Javier Milei fue de las primeras en sentarse, cuando el recinto todavía estaba a medias. ¿Habrá tomado la decisión luego de que el Presidente dejara de seguirla en Twitter?

Con la puesta en marcha de la sesión que se celebra en medio de los reclamos de los gobernadores por más fondos; tironeos por los acuerdos electorales entre LLA y las fuerzas provinciales –en los que en muchos casos Karina Milei deja heridos que supieron ser muy fieles al Gobierno– quedó a la vista que a las Fuerzas del Cielo se le complica, cada vez más, el panorama en el Congreso.

A diferencia de lo que fue el primer año de mandato, reunir a los “87 héroes” para blindar un veto presidencial o garantizarse la ratificación de un DNU polémico (como pudo ser el del acuerdo con el FMI) parecerían ser cosas del pasado.

Con un agravante: el 8 de julio vencen las facultades delegadas sancionadas con la Ley Bases. Es decir que, para lo que resta del gobierno de Milei, el jefe de Estado deberá apelar aún más al Congreso se busca llevar adelante sus transformaciones.

Embed

Temario sensible

La convocatoria original incluía el emplazamiento del proyecto de financiamiento universitario presentado por los rectores (que pide reapertura de paritarias y presupuesto para gastos funcionamiento), de la emergencia de salud pediátrica (a partir de los reclamos del Hospital Garrahan) y de la creación de un régimen de incentivo pymes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que desde el inicio de año decidió no convocar a ninguna propuesta de iniciativa opositora.

Al temario se incluirán dos iniciativas que cuentan con dictámenes de comisiones, por lo que podrían finalizar la jornada con media sanción: la reforma de la legislación sobre DNU (que el año pasado la oposición no logró aprobar en el recinto) y establecer en el sistema federal el juicio por jurados.

Entre las particularidades de la convocatoria, que ocurrirá nuevamente en el marco de una movilización en las inmediaciones del Congreso como cada miércoles, estará la presentación de un proyecto para modificar el huso horario en todo el país para atrasar una hora los relojes argentinos.

Oposición convoca una segunda sesión

Este mismo miércoles pero a las 14.30 horas, con las firmas de miembros de Unión por la Patria y Encuentro Federal (los dos bloques más voluminosos de la oposición), se convocaron una serie de proyectos sin dictámenes que no están incluidos en la primera sesión. La solicitud abre el interrogante de si ambas bancadas -que adhieren al temario de Democracia para Siempre- darán quorum o diseñarán una modalidad de inclusión de sus propuestas en la reunión de Labor Parlamentaria.

Entre los proyectos, se encuentra la aprobación de un régimen de excepción de la Marina Mercante, la actualización de montos por delitos de evasión tributarias y la derogación del DNU 351/25 que transformó el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Francos Innovación federal.jpg El Gobierno busca sostener la alianza con los representantes de las gobernaciones en el Congreso.

A su vez se pretende la derogación del DNU 345/25, que reformó la autonomía de organismos estratégicos en el arte nacional. Según señalaron gestores culturales en una comisión legislativa, los espacios más afectados son la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional del Teatro (INT).

También podrán ser tratados proyectos de reformas legales e incentivos para las PyMES, cambiar al país de huso horario (para pasar del UTC-3 al UTC-4), o la posibilidad de una ley federal de juicios por jurados.

Senado: Guillermo Francos faltará a la segunda convocatoria

Luego de retirarse de la defensa de gestión del Senado el pasado jueves, el jefe de Gabinete anticipó que no completará su intervención en la Cámara alta para responder las preguntas de los bloques referenciados con el peronismo. Guillermo Francos levantó la sesión después de tres horas de exposición debido a que una senadora lo llamó "mentiroso".

Cristina López Guillermo Francos Sesión Senado El cruce entre la senadora Cristina López y Guillermo Francos.

"Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno", expresó en sus redes sociales el funcionario, insinuando lo que después se volvería su confirmación entrevistado en radio Rivadavia: “No voy al Senado para que me falten el respeto, porque yo soy respetuoso con todos. En un lugar institucional como el Congreso, que una diputada (sic) se exceda en su calificación no tiene ningún sentido”.

La oposición peronista en el Senado se podría presentar y tener expresiones en minoría en un escenario que lo tiene paralizado: cuentan con una serie de media sanciones (aumentos de jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad) con altas posibilidades de convertirlas en ley, pero sin convocatoria de Victoria Villarruel la sesión no se llevará a cabo.