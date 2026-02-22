Diputados de la oposición piden al Gobierno informes sobre beneficios fiscales a empresas de China

El proyecto solicita datos detallados sobre exenciones, alícuotas preferenciales y beneficiarios del convenio tributario firmado entre ambos países.

El pedido, acompañado por Guillermo Michel, busca identificar contribuyentes beneficiados y analizar posibles efectos sobre empleo, inversión y recaudación.

El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para que el gobierno de Javier Milei informe cuántas empresas estatales chinas accedieron a beneficios fiscales en el marco del Convenio de Doble Imposición entre la Argentina y China . Se trata de un acuerdo que comenzó a regir en 2024 y que incluye exenciones impositivas para determinadas instituciones financieras y corporativas.

La iniciativa fue elaborada junto al diputado y extitular de la Aduana Guillermo Michel , y apunta a conocer el impacto fiscal concreto del convenio, especialmente en relación con entidades vinculadas al Estado chino. Según el texto presentado, el objetivo es determinar “la cantidad de beneficiarios del exterior y el costo fiscal” derivado de la aplicación del acuerdo, además de identificar si existen tratamientos diferenciales respecto de otros convenios tributarios internacionales.

El proyecto solicita al Ejecutivo datos precisos sobre contribuyentes con residencia fiscal en China que hayan accedido a exenciones o alícuotas preferenciales en impuestos a la renta, intereses, regalías y ganancias de capital . También reclama información sobre determinaciones fiscales vinculadas a precios de transferencia y actividades de transporte internacional.

El diputado Pichetto publicó un mensaje en su cuenta de la red social X (ex Twitter) donde dio a conocer el pedido al Gobierno.

En los fundamentos, Pichetto advierte que el convenio incorpora “tratamientos diferenciales” para instituciones estatales o controladas por los Estados firmantes, lo que podría implicar ventajas impositivas específicas para determinadas compañías.

Entre los ejemplos mencionados aparecen el Industrial and Commercial Bank of China y el Silk Road Fund , incluidos dentro del protocolo del acuerdo y cuyo listado podría ampliarse por decisión bilateral.

“Pedimos al Poder Ejecutivo que informe cuántas empresas estatales chinas recibieron beneficios fiscales por el Convenio de Doble Imposición Argentina-China. Queremos saber cuántos son los contribuyentes que se beneficiaron. Argentina necesita transparencia fiscal”, señalaron Pichetto y Michel al difundir la iniciativa.

Advertencias por el impacto productivo

El pedido de informes se enmarca en una postura más amplia del legislador respecto del rol económico de China en América Latina. En declaraciones recientes, Pichetto alertó sobre el impacto de la competencia industrial y sostuvo: “Donde entra China no queda nada”, al referirse a la presión que, según su visión, ejercen las importaciones sobre el empleo local.

El diputado planteó que la Argentina debe analizar con mayor profundidad los acuerdos comerciales y financieros para evitar efectos negativos sobre sectores productivos estratégicos. En ese sentido, remarcó que la discusión no debe limitarse al plano diplomático sino incorporar evaluaciones económicas y fiscales concretas.

Michel, por su parte, acompañó el enfoque y destacó la necesidad de contar con información pública detallada sobre los beneficios tributarios otorgados en acuerdos internacionales. Según el ex funcionario, conocer el alcance real del convenio permitirá medir su impacto sobre la recaudación y sobre la competitividad de empresas locales.

Guillermo Michel

Qué establece el convenio con China

El acuerdo bilateral busca evitar que empresas o inversores tributen dos veces por la misma renta en ambos países, una práctica habitual en tratados fiscales internacionales. Sin embargo, el texto incorpora cláusulas especiales para instituciones financieras estatales, lo que motivó el pedido de informes parlamentario.

El proyecto también solicita conocer si existen otros convenios firmados por la Argentina con tratamientos similares y cuál es el costo fiscal total derivado de estas exenciones.

Con esta iniciativa, Pichetto busca instalar el debate sobre la transparencia y el control legislativo de los acuerdos tributarios internacionales, en un contexto de creciente relación económica entre la Argentina y China.