Mendoza va a elecciones municipales y el oficialismo provincial busca consolidar su liderazgo

Se escogen legisladores de los Concejos Deliberantes de seis comunas, de las cuales cuatro cuentan con intendentes peronistas.

Hebe Casado y Alfredo Cornejo, vice y gobernador de Mendoza.

Este domingo seis municipios de Mendoza elegirán representantes legislativos, en una jornada que permitirá testear el rumbo de las gestiones comunales y provinciales. La aspiración del gobernador Alfredo Cornejo es ratificar los resultados obtenidos en las elecciones del 2025, en donde su alianza con La Libertad Avanza ganó ampliamente en todas esas comunas, para presionar en los Consejos Deliberantes a los intendentes peronistas.

El distrito con mayor población que definirá autoridades es San Rafael, con cerca de 140.000 habitante y un intendente peronista, Omar Félix. El justicialismo también gobierna en Maipú (Matías Stevanato), Santa Rosa (Flor Destéfanis) y La Paz (Fernando Ubieta). A esas dirigencias opositoras se les añade la Intendencia de Rivadavia, dado que Ricardo Mansur se alejó del armado de Cornejo para consolidar su propio sello. En contraposición, Esteba Allasino, jefe comunal de Luján de Cuyo, se referencia con el PRO y decidió alinearse con Cambia Mendoza (el oficialismo provincial) y La Libertad Avanza.

La apertura de las 1.512 mesas habilitadas está prevista para las 8 horas del domingo 22 de febrero. Estarán disponibles hasta las 18 horas y la Justicia Electoral de Mendoza prevé difundir los primeros resultados para las 21 horas. El sistema de votación es la Boleta Única de Papel. Las autoridades estimaron que la organización de estas elecciones implicaron $2.736 millones.

Elecciones Mendoza Las elecciones mendocinas representan un test para ratificar o reevaluar la gestión provincial y comunal. Elecciones en Mendoza: el inicio de clases no peligra Asimismo, desde el Ministerio de Educación mendocino explicaron que el inicio de clases no se verá afectado por los comicios, dado que se desplegará un operativo de 428 trabajadores de limpieza -que recibirán una remuneración única de $50.000 por la jornada- encargados de dejar en óptimas condiciones los establecimientos involucrados en los comicios.

Según detalló el comercio, habrán 214 escuelas afectadas a las elecciones. En ese marco, se detalló que San Rafael es la comuna que requiere un mayor operativo, con 72 instituciones, seguida por Maipú (59) y Luján de Cuyo (46). Por su parte, en Rivadavia se desarrollarán los comicios en 20 establecimientos, más 10 en Santa Rosa y 7 en La Paz.

Desde la Gobernación también informaron los centros de atención al público para aquellos electores que tengan dudas al respecto de su mesa de votación: La Paz: Belgrano s/n, Centro Cívico.

Belgrano s/n, Centro Cívico. Luján de Cuyo: San Martín 110.

San Martín 110. Maipú: Padre Vázquez 110.

Padre Vázquez 110. Rivadavia: San Isidro 481.

San Isidro 481. San Rafael: Emilio Civit 70.

Emilio Civit 70. Santa Rosa: Avenida San Martín 28. También la oficina ubicada en Alejo Mallea y Remedios de Escalada s/n, CIC Las Catitas.