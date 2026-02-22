Dia de la Antártida con avances en la base antártica Petrel

Siguen las obras de un lugar clave de la presencia argentina en el continente blanco.

El origen de esta estación fue un refugio naval instalado en diciembre de 1952, durante la Campaña Antártica de Verano (CAV) 1952-53.

Este domingo, a 122 años del hito que conmemora el Día de la Antártida Argentina : la apertura del observatorio meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, que luego sería la Base Orcadas operada por la marina, el país pone otro jalón en el avance sostenido de construcción de la pista de aterrizaje de la base conjunta Petrel.

La pista en cuestión de unos 1.400 metros de largo de grava consolidada alcanzó el 40 por ciento de los parámetros (extender longitud, ensanchar la cinta y compactar el suelo, entre otros) exigidos por la Fuerza Aérea para poder operar con aviones de porte medio a grande como el C-130 Hércules y el P-3B Orion de la Aviación Naval.

El primero de los aparatos reúne capacidades de carga y descarga de tropas y material logístico en pistas no preparadas o irregulares, en tanto que el segundo es para misiones de control, vigilancia, y exploración oceánica de largo alcance.

Esta capacidad de proyección aérea ampliaría la presencia en áreas subantárticas estratégicas como las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur ; reforzando tareas de monitoreo, control de los espacios marítimos y apoyo a la investigación científica.

El Comando Conjunto Antártico al mando del contralmirante Maximiliano Mangiaterra; responsable de la logística y movimientos de personal científico a todas las bases; planificó vuelos de entrenamiento de tripulaciones a la base Petrel con aeronaves Beechcraft B-200 y Saab 340 en coordinación con las fuerzas.

Son misiones que permiten mantener la aptitud de pilotos y tripulantes para el vuelo y navegación en condiciones meteorológicas extremas y consolidar capacidades logísticas esenciales en el apoyo al continente blanco.

El Comando Conjunto Marítimo ordenó en febrero de 2025 a la Aviación Naval el primer vuelo con P3-B Orion al área marítima de interés, la subzona 48.2 dentro de la regulación de la Convención de Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). El Orion sobrevoló por casi 2 horas la península Antártica y las islas Orcadas.

En aguas antárticas de la subzona 48.3, contigua predomina la merluza negra, especie con precios de exportación elevados, fuente clave de divisas para los países que explotan la especie, además tiene alto contenido proteico cualidades que le dan estatura de recurso estratégico para futuras generaciones.

Es objetivo de pesca de varios países que compiten por el recurso y en oportunidades se ha generado tensión internacional con acusaciones de pesca ilegal e incumplimientos de cuota de captura. Argentina, Chile, Australia, Gran Bretaña (licencias de Islas Malvinas-Georgias del sur) Rusia, Sudáfrica y Nueva Zelanda están entre los más activos pescadores en tanto que EE.UU. y China son los mayores mercados.

image La pista alcanzó el 40 por ciento de los parámetros exigidos por la Fuerza Aérea para poder operar con aviones de porte medio a grande como el C-130 Hércules y el P-3B Orion de la Aviación Naval.

Proyección geopolítica, inteligencia y logística antártica

La consolidación de la base Petrel se complementa con el desarrollo del Polo Logístico Antártico de Ushuaia, infraestructura del gobierno fueguino junto a la futura Base Naval Integrada en el puerto de Ushuaia de responsabilidad de Defensa (Armada) dos iniciativas aún pendientes de desarrollo sin fecha cierta de concreción.

Este sistema integral posiciona a la Argentina como centro estratégico de logística antártica, con capacidad de brindar servicios a los países miembros del Tratado Antártico: abastecimiento, mantenimiento, apoyo portuario, operaciones aéreas, asistencia científica y también turismo de aventura.

El 12 de febrero pasado la empresa HeliUshuaia concretó el primer vuelo civil desde Ushuaia a la base antártica Petrel con una aeronave B-200 King Air.

Es un dato conocido el interés estratégico de proyección que reúne esa infraestructura que puede asociarse a las visitas de los últimos 3 titulares del Comando Sur de los Estados Unidos y la más reciente de una delegación de congresistas del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con una agenda sobre energía, comercio, ambiente y minerales críticos.

En 2048 el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente conocido por “Protocolo de Madrid” (que prohíbe la minería, explotación de recursos minerales y establece la protección integral del medio ambiente antártico y ecosistemas vinculados) cumple 50 años y podrá ser revisado.

concentra recursos estratégicos de escala planetaria: el 70% de las reservas mundiales de agua dulce, enormes reservas de hidrocarburos, minerales críticos y krill, un recurso clave para la cadena alimentaria oceánica.

El escenario propone un desafío; anticipar conflictos, determinar intereses en pugna, valorar fuentes de recursos, monitorear intenciones, todos asuntos vinculados con la capacidad del país de obtener inteligencia estratégica en entornos extremos.

No es fantasía, se sabe que el paraguas de las investigaciones científicas ofrece cobertura a la obtención de información crítica, se hace en el Ártico (recopilación de inteligencia sobre Groenlandia, aliada de la OTAN porque pertenece a Dinamarca, se buscarían indicios de si Rusia y China intentan extender su influencia de forma encubierta en la isla) y no habría por qué descartar que también ocurre en la Antártida de eso se tratan las operaciones de inteligencia.

En palabras de la reforma de inteligencia dispuesta por el Gobierno en el DNU 941 se pone atención al escenario antártico como “espacio de alto interés geoeconómico para muchos Estados por la potencialidad de recursos que encierra, cuya latencia de explotación está contenida por la vigencia del Tratado Antártico”.

Tres organismos del sistema de inteligencia nacional tomaron relieve en la materia; el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); ambos de la SIDE y la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DIGIEMCO).