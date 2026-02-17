México y Canadá profundizan su relación bilateral con plan de acción conjunto

Una misión de 370 empresarios canadienses llegó a México para ampliar alianzas y preparar un plan bilateral previo a la revisión del acuerdo regional.

México y Canadá iniciaron este martes en Ciudad de México una ofensiva para profundizar su relación comercial bilateral antes de la revisión del T-MEC, con una misión que reúne a 370 empresarios y apunta a cerrar alianzas estratégicas y definir un plan de acción conjunto para inversión, comercio e integración productiva.

La delegación canadiense, encabezada por el presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, fue recibida por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, quien definió la visita como un “momento muy importante” para la relación bilateral y reconoció que, en un contexto de incertidumbre regional , existe una gran oportunidad para ampliar el vínculo económico.

Ebrard subrayó que, en los últimos 30 años, la relación comercial entre ambos países se multiplicó por 12 y remarcó: “Es una relación productiva, tiene sentido, se trata de nuestra seguridad en el futuro y de oportunidades de inversión” .

Por su parte, LeBlanc afirmó que la misión -que se desarrolla del 15 al 20 de febrero- se inscribe en un “momento crítico” para América del Norte y sostuvo que la revisión del acuerdo regional representa una oportunidad para reafirmar su éxito y potenciar la ventaja competitiva de la región. También calificó a México como un “socio comercial confiable” .

Durante la gira, los empresarios canadienses viajarán además a Monterrey y Guadalajara con el objetivo de abrir nuevos mercados y construir asociaciones de largo plazo para industrias, exportadores e inversores de ambos países, en el marco de una estrategia de diversificación del comercio .

En el segundo semestre de 2026 se presentará un plan de acción bilateral que integrará minerales críticos, inversiones en puertos, infraestructura y seguridad de las cadenas de suministro. Ese documento será elevado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante el encuentro también se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Empresarial de Canadá para profundizar la colaboración empresarial, impulsar la inversión y fortalecer las cadenas productivas.

dominique leblanc Dominic LeBlanc, presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos.

Los sectores prioritarios para la expansión del vínculo incluyen agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada -incluida la industria automotriz-, energías limpias, industrias creativas y culturales y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Tras la reunión, Ebrard negó que el plan de acción sea una respuesta a las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. “El objetivo es aumentar el nivel de inversión y de comercio porque nos conviene a los dos países, es para la seguridad de ambos”, afirmó.

El funcionario también descartó que el secuestro y posterior asesinato de diez trabajadores afecte la relación económica con Canadá. Los mineros se desempeñaban en la empresa Vizsla Silver Corp., en el proyecto Pánuco, al este de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, indicó que las víctimas fueron asesinadas “porque los confundieron”.

Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial de América del Norte en 1994, el comercio bilateral de mercancías entre México y Canadá se multiplicó por 12, hasta superar los u$s56.000 millones en 2024. México es actualmente el tercer socio comercial de Canadá, detrás de Estados Unidos y China.

La inversión directa canadiense en México alcanzó los u$s46.300 millones en 2024, lo que convierte al país en el noveno destino de inversión extranjera de Canadá.

Finalmente, el gobierno canadiense destacó que las misiones comerciales del Equipo Canadá permiten a exportadores e innovadores diversificar mercados, fortalecer cadenas de suministro y generar oportunidades de largo plazo. Así lo señaló en un comunicado la Asuntos Globales de Canadá, al resaltar beneficios como acceso a información de mercado, contactos clave locales y mayor visibilidad empresarial.