El gobierno de Javier Milei activa a la mesa política y al Gabinete con reuniones para alinear la estrategia en el Congreso

El Ejecutivo apunta a coordinar negociaciones legislativas y fijar prioridades de gestión para el primer tramo del año.

La mesa política del Gobierno se vuelve a reunir este lunes, a días del inicio de sesiones ordinarias en el Congreso. Presidencia

El Gobierno convocó para este lunes a la mesa política y para el martes a una reunión de gabinete ampliado, con el objetivo de consolidar la estrategia parlamentaria de cara al tramo final de las sesiones extraordinarias del Congreso e impulsar nuevos proyectos prioritarios.

La mesa política, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la participación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, ministros y legisladores, se estima comenzará la reunión este lunes a las 14:30 en Casa Rosada. El objetivo del encuentro será afinar los lineamientos legislativos de varios proyectos que el Gobierno busca sancionar en los próximos días, antes del 1 de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei dará su discurso ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El temario con el que la mesa agenda se prioriza la coordinación política y legislativa para avanzar en las votaciones de iniciativas consideradas estratégicas por el Ejecutivo. Entre ellas figuran:

El tratamiento en el Senado de la reforma laboral , que ya obtuvo media sanción en Diputados y volvió a la Cámara alta para su revisión final;

La Ley de Glaciares ;

La Ley Penal Juvenil ;

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En paralelo, la Casa Rosada trabaja para adelantar el tratamiento de un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, con miras a su discusión en los primeros días de marzo tras el cierre de las extraordinarias.

MESA POLÍTICA La mesa política se reúne tras el éxito en el Congreso con la aprobación de la reforma laboral. Presidencia Reunión de Gabinete ampliado en la previa de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Un día después de la mesa política, el Ejecutivo convocó a la primera reunión de gabinete del año para definir los objetivos de gestión 2026 y las prioridades de las próximas sesiones ordinarias que arrancan el 1° de marzo. La agenda incluirá la actualización de metas sectoriales y la articulación de políticas públicas con foco en la ejecución del plan de gobierno.

Desde Balcarce 50 señalaron que el objetivo de estos encuentros es llegar al inicio de las sesiones ordinarias con una agenda legislativa avanzada y consensos básicos con bloques aliados no kirchneristas, lo cual facilitaría el debate de reformas más profundas a lo largo del año. La intensificación de las reuniones también ocurre en medio de un contexto político marcado por tensiones con la oposición y la negociación de apoyos para convertir en ley las iniciativas oficiales, especialmente tras la reciente aprobación en Diputados de la reforma laboral.