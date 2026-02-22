¿Victoria Villarruel 2027? La vicepresidenta juega con los nervios de La Libertad Avanza

Un trago amargo en medio de la euforia oficialista por la aprobación de la reforma laboral en Diputados y su avance en el Senado . En la Casa Rosada se preguntaban si Victoria Villarruel salió a plantar el germen constitutivo de su eventual campaña presidencial 2027 en una de las semanas más delicadas en términos de conflictividad social para La Libertad Avanza : cuarto paro general de la CGT, despidos y cierre con toma de la planta de FATE en la provincia de Buenos Aires, represión frente al Congreso y un paquete explosivo que hirió a cuatro efectivos de Gendarmería.

Por primera vez desde que estalló la guerra fría con Javier y Karina Milei, la vice dejó los gestos de lado e irrumpió en redes sociales con un mensaje lacerante para el Presidente. Lo cuestionó en el corazón de su programa económico, en lo que Milei exhibe como su expertise y su principal estandarte de gestión, el orden macroeconómico . Villarruel pareció insinuar, de acuerdo al diagnóstico de varios funcionarios consultados por Ámbito , un ensayo de política económica propia disociado del de su compañero de fórmula y posteó en defensa del "empleo nacional" y la "producción nacional". Casi un alegato peronista de campaña.

El movimiento político no es menor. Si bien la vice desmintió la versión de haber anticipado que iba a ser candidata en 2027 durante su visita a la provincia de La Rioja, donde se mostró con Ricardo Quintela, uno de los gobernadores peronistas más críticos de Milei, en Casa Rosada tiene otro diagnóstico desde hace tiempo. Un dato sintomático. No hubo respuesta, no oficial ni para oficial, del gobierno nacional a Villarruel. Ni de la tropa twittera de Santiago Caputo ni el staff de funcionarios que responden a Karina Milei, replicaron a la vice . Silencio oficial. "Entró la balubi", dirían las nuevas generaciones, para dimensionar el daño que una eventual candidatura presidencial de Villarruel podría hacerle a La Libertad Avanza en 2027.

Con el PRO diezmado y casi en retirada, virtualmente devorado por los Milei, y más allá del globo de ensayo de Dante Gebel, la vice aparece como la única figura con potencial de partirle, o al menos drenarle, el caudal electoral a La Liberad Avanza de cara a las presidenciales del 2027 . Un sector del peronismo conservador la mira con atención, también el electorado de la familia militar y hasta el establishment empresario la observa como una opción de derecha racional y nacioiinalista frente a la ola de apertura de importaciones promovida por el gobierno nacional.

El posteo de Villarrruel del viernes donde advierte que "sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno", llegó después de sorprender desde La Rioja con un recuento de las 19 provincias que lleva visitadas "desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos, priorizando mostrarle a los argentinos la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores, así como las tradiciones que pasan de generación en generación", según precisó desde La Rioja en la fiesta de la Chaya.

La desconfianza de Javier Milei

El quiebre de la relación entre Milei y su vice ya no tiene retorno. El Presidente expresó en más de una oportunidad su desconfianza explícita sobre el trabajo de Villarruel en el Senado y la acusó de operar a favor del peronismo más allá de la buena sintonía que se manifiesta con Jose Mayans, el jefe de bloque del justicialismo en la Cámara Alta. El conflicto se traduce en una extrema preocupación de la Casa Rosada que envió a Patricia Bullrich como virtual interventora del recinto para ordenar a su propia tropa. Y este martes, en la sesión preparatoria, está en duda la continuidad de Bartolomé Abdala como vice provisional. Podría ser reemplazado por Nadia Marquez, legisladora que reporta directamente a la hermana del Presidente. La semana se completa con la convocatoria a sesión este viernes para convertir en ley la reforma laboral apenas 48 horas antes del discurso de Milie del próximo domingo ante la Asamblea Legislativa.

"No robo. No hago negocios con el Estado. No cometo delitos. Slds", fue la ácida respuesta de la vice este fin de semana a un usuario de la red social X que la acusaba de traidora a los Milei. Un tiro por elevación para la secretaria general de la presidencia en medio de las acusaciones por el desvío de fondos de la agencia nacional de discapacidad y el caso de la presunta cripto estafa Libra que involucra también al Presidente.

https://x.com/VickyVillarruel/status/2024897729915244914?s=20

En el gobierno nacional ven a Villarruel con un enorme potencial de daño electoral de cara al 2027. Y optaron por el silencio oficial y el hermetismo para no escalar un enfrentamiento que podría hacerles arriesgar un pedazo de la torta de su electorado duro. El mensaje de la vice del viernes llevó preocupación al gobierno nacional. No sólo insinuaba el desarrollo de una plataforma económica propia sino que también contenía un guiño geopolítico explícito en favor de Estados Unidos al defender la política arancelaria de Donald Trump tras el veto de la Corte Suprema de Justicia de ese país. "Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina. La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios", fue el mensaje de Villarruel que ecxcedió ampliamente su rol de titular del Senado. Historia en desarrollo.