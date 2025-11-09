Miguel Ángel Pichetto cruzó a Marcos Galperín: "Las plataformas chinas te van a pasar por arriba"







Pichetto volvió a cuestionar a Marcos Galperin por el avance de las plataformas chinas y advirtió que ya afectan al negocio local y al empleo. El diputado reclama un marco regulatorio más estricto, mientras Mercado Libre defiende su capacidad de competir en la región.

Pichetto insiste con la necesidad de frenar la ola importadora. Alan Santos/PR

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto volvió a apuntar este domingo contra Marcos Galperin por el avance de las plataformas chinas que compiten directamente con el modelo de Mercado Libre. “Mejor empezá a preocuparte porque te van a pasar por arriba”, le advirtió al empresario en una publicación en redes sociales.

La tensión entre ambos no es nueva. Días atrás, Pichetto se hizo eco en X de los dichos del CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, quien reclamó mayores restricciones a las importaciones de Shein y Temu. Galperin buscó restarle dramatismo al cruce y respondió que la compañía está preparada para competir. “Vamos a hacerlo como lo hicimos, con éxito, en otros países del continente”, escribió.

Pero el legislador redobló la crítica este domingo: “Las plataformas chinas ya están impactando en tu negocio y en la pérdida de empleo en la distribución de envíos”, sostuvo, insistiendo en que el avance de esos gigantes asiáticos amenaza la actividad local.

Captura de pantalla 2025-11-09 131712 La nueva respuesta de Miguel Ángel Pichetto a Galperín El CEO de Mercado Libre apuntó contra Shein y Temu El viernes, Pichetto había compartido declaraciones de De la Serna para reforzar un argumento que viene planteando desde hace meses en redes y en el Congreso: los riesgos que, a su entender, implica la apertura indiscriminada de importaciones para la producción nacional. “Fui el primero en pedir gravar fuertemente los productos de Shein y Temu. Ahora veo a muchos preocupados, también a Galperin”, afirmó.

El diputado volvió a reclamar un marco normativo más estricto. “El Congreso tiene que regular esta economía de plataformas y proteger la industria y el empleo argentino”, subrayó.

Las declaraciones de De la Serna, realizadas en la conferencia anual de Abeceb, también encendieron el debate. Allí, el ejecutivo remarcó la necesidad de un esquema regulatorio uniforme para todos los jugadores y destacó que las normas son clave tanto en comercio como en servicios financieros. Según Bloomberg, se trató de las críticas más explícitas hasta ahora de Mercado Libre al crecimiento acelerado de Temu, Shein y otros competidores asiáticos en la región.