Desafío libertario: sortean $12.000 para quien acierte el valor del dólar blue

“A cuanto va a estar el #DolarBlue el viernes al cierre? Sorteo $12.389 entre los que acierten”, publicó el legislador libertario en las redes. Aclaró algunas reglas para participar, ya que “se puede jugar hasta el martes al mediodia (hoy) y solo vale una respuesta x cuenta”, indicó. Marra imita así a su compañero de espacio en Libertad Avanza, Javier Milei, ya que el diputado se hizo viral por sortear cada mes su sueldo del Congreso, entre miles de usuarios que se anotan para participar del evento.

En el hilo que publicó en Twitter, Ramiro Marra aclaró que aquellos usuarios que no siguen su cuenta, no podrán participar: “El que no me sigue no gana x supuesto, esa es mi ganancia, tener más seguidores jajaja”, expresó.

También aclaró que hay un premio extra para aquellos que “retuiteen” la publicación del sorteo: “Como son muy competidores agrego premio adicional de $2345 al que le acierte y aparte le de RT”, manifestó en las redes sociales.

https://twitter.com/RAMIROMARRA/status/1541594431920504833 A cuanto va a estar el #DolarBlue el viernes al cierre?



Sorteo $12.389 entre los que acierten.



(Se puede jugar hasta el martes al mediodia y solo vale una respuesta x cuenta) — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 28, 2022

Dólar blue: cotización del martes 28 de junio

Luego de que el Banco Central endureciera el cepo cambiario a las empresas para frenar la sangría de las reservas, el dólar blue batió varios récords nominales al inicio de la última semana de junio y superó por primera vez los $230, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

Como reacción a la medida del BCRA, el dólar paralelo saltó $6 y alcanzó los inéditos $232. De esta forma, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llegó al 86%, lo que representa el mayor nivel en tres meses y medio.

“Buscamos una priorización del uso de las divisas”, definió el ministro de Economía, Martin Guzmán. "Hoy el BCRA lo que está haciendo es adaptando ciertos aspectos de la política de administración del comercio exterior", completó.

El directorio del Banco Central realizó el lunes modificaciones a la política de acceso a divisas para restringir algunas operaciones en momentos en que el país enfrenta un aumento significativo de importaciones.

Como lo adelantó Guzmán en una entrevista con Radio con Vos, el BCRA restringió el acceso a divisas para bienes suntuarios como automóviles de lujo y aviones, al tiempo que amplió el acceso a divisas para las pequeñas y medianas empresas hasta el 115% del valor importado en 2021, desde un límite de 105% dispuesto previamente, hasta un máximo de 1 millón de dólares.

Por otro lado, extendió el sistema de financiación de importaciones al sistema que se utiliza para las compras con licencias no automáticas.

"A quienes más les cuesta el crédito que son las Pymes (pequeñas y medianas empresas) que estén en situación de más facilidad en el acceso", agregó Guzmán.