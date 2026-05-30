PSG y Arsenal buscan levantar la Champions League en Budapest: hora, TV y posibles formaciones

El duelo está cargado de expectativa por el presente de ambos equipos. Mientras los francese van por el bicampeonato, los inglese quieren ganarlo por primera vez en su historia.

PSG y Arsenal disputan la final de la Champions League.

La gran final de la Champions League 2025/26 tendrá este sábado un duelo con mucha expectativa entre Paris Saint-Germain y Arsenal , dos equipos que llegan con objetivos históricos muy diferentes, pero con la misma ambición de levantar el trofeo más importante del fútbol europeo.

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El encuentro se disputará este sábado 30 de mayo desde las 13 en el Puskas Arena de Budapest , escenario que albergará por primera vez una final de Champions League .

El conjunto dirigido por Luis Enrique buscará defender con éxito la corona conquistada la temporada pasada, cuando obtuvo la primera Champions de su historia tras derrotar al Inter en la final.

Los parisinos llegan tras una campaña con altibajos en la fase regular. Sumaron 14 puntos y finalizaron en la undécima posición , por lo que debieron disputar los playoffs para seguir en carrera.

El PSG es el último campeón de la Champions League.

Allí superaron a AS Monaco por un global de 5-4 y luego protagonizaron una impresionante fase eliminatoria, donde eliminaron a Chelsea por 8-2, a Liverpool por 4-0 y a Bayern Munich en una apasionante semifinal que terminó 6-5.

Pese a haber caído 2-1 frente a Paris FC en su última presentación oficial, el PSG llega como campeón de la Ligue 1 y con la oportunidad de convertirse en apenas el segundo club de la era moderna de la Champions en retener el título, algo que solo consiguió anteriormente Real Madrid entre 2016 y 2018.

Arsenal sueña con ganar la Champions League por primera vez

Del otro lado estará un Arsenal que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Los dirigidos por Mikel Arteta buscan ganar la Champions League por primera vez y dejar atrás la frustración de la final perdida en 2006.

Los Gunners realizaron una fase regular perfecta, con ocho triunfos en ocho partidos y el primer puesto general de la competencia.

Ya en las rondas eliminatorias dejaron en el camino a Bayer Leverkusen por 3-1, a Sporting CP por 1-0 y a Atletico de Madrid por 2-1 en semifinales.

Además, llegan con una racha de cinco victorias consecutivas y después de haber recuperado el título de la Premier League.

Mikel Arteta Cuenta de X: @Arsenal Arsenal es el reciente campeón de la Premier League. Cuenta de X: @Arsenal

Gabriel Heinze es una pieza clave en el Arsenal

Entre los integrantes del cuerpo técnico londinense aparece un nombre con fuerte vínculo con ambos finalistas: Gabriel Heinze.

El exdefensor argentino dejó de lado la conducción de un equipo propio para sumarse al proyecto de Arteta como asistente principal tras la salida de Carlos Cuesta rumbo al Parma.

Su incorporación en julio de 2025 tuvo el objetivo clar de fortalecer la estructura defensiva del Arsenal, para llevarlo a pelear en lo alto.

Los resultados no tardaron en aparecer. Durante los primeros once partidos de la temporada, el conjunto inglés apenas recibió tres goles y cerró la Premier League con solamente 27 tantos en contra en 38 encuentros.

En la Champions League, la estadística fue todavía más impactante: apenas seis goles recibidos en toda la competición.

Qué pasa si empatan

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, la final se extenderá a una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos.

Si persiste el empate luego del tiempo suplementario, el campeón se definirá mediante una serie de penales.

Posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres.

DT: Mikel Arteta.

Champions league 2.jpg La Champions League es el trofeo más importante de Europa. F24

Dónde y cuándo ver la final de la Champions League

El partido entre PSG y Arsenal comenzará a las:

13.00 : Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 12.00 : Chile, Bolivia y Venezuela.

: Chile, Bolivia y Venezuela. 11.00 : Colombia, Perú y Ecuador.

: Colombia, Perú y Ecuador. 10.00: México.

La final pondrá frente a frente a un PSG que busca consolidarse como nueva potencia europea y a un Arsenal decidido a conquistar por primera vez la ansiada Orejona.