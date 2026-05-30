El fenómeno de los u$s57 millones: cómo Hailey Bieber se convirtió en la mejor pesadilla financiera de sus socios

La cifra detrás de un acuerdo muy caro dejó a más de una empresa en alerta por el rápido crecimiento de una marca mundial.

El desempeño de la joven modelo en el mercado del maquillaje dejó a todos sorprendidos.

La industria cosmética suele colaborar con celebridades, aunque pocas veces una marca logra alterar las cuentas de una multinacional en tan poco tiempo. Eso pasó con Rhode, la firma de cuidado de la piel creada por Hailey Bieber , que pasó de una pequeña línea de productos a un negocio valuado en hasta u$s1.000 millones .

La velocidad del crecimiento sorprendió incluso a e.l.f. Beauty, la compañía que decidió comprar la marca en 2025 . El rendimiento comercial de Rhode obligó a la empresa adquirente a registrar un ajuste financiero de u$s57,6 millones, debido a las metas de ventas pactadas dentro del acuerdo.

Hailey Bieber nació el 22 de noviembre de 1996 en Tucson, Arizona. Antes de construir su empresa, desarrolló una carrera dentro de la moda internacional trabajando para firmas como Tommy Hilfiger , Ralph Lauren , Versace y Dolce & Gabbana , además de participar en campañas publicitarias y semanas de la moda en Nueva York, París y Milán.

Aunque durante años gran parte del público la identificó por su vínculo con Justin Bieber y por pertenecer a la familia Baldwin , la modelo decidió incursionó en un proyecto propio dentro del mercado del maquillaje. Así apareció Rhode en junio de 2022. La marca arrancó con apenas tres artículos : Peptide Glazing Fluid, Barrier Restore Cream y Peptide Lip Treatment.

El concepto apuntó a rutinas simples, fórmulas hidratantes y precios moderados que giraban alrededor de los u$s25, una estrategia que acercó la propuesta a consumidores jóvenes. El lanzamiento tuvo una repercusión inmediata, con las primeras agotadas en minutos y listas de espera que superaron las 100.000 personas. El éxito fue tal que durante una reposición inicial Rhode vendió 36 unidades por segundo de su producto estrella.

La estética minimalista, el peso de TikTok y la popularidad del look conocido como "glazed donut skin" ayudaron a convertir a Rhode en una de las marcas más importantes del sector. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, la empresa alcanzó ventas netas por u$s212 millones.

Rhode Beauty La marca de maquillaje impactó por sus ventas. Gentileza - ig:@rhode

El negocio millonario: la alianza con e.l.f.

El salto definitivo llegó el 28 de mayo de 2025. Ese día, e.l.f. Beauty anunció la compra de Rhode por u$s1.000 millones. La operación quedó estructurada en tres partes muy claras, la primera incluyó u$s600 millones en efectivo, la segunda u$s200 millones en acciones de e.l.f. Beauty y otros u$s200 millones sujetos al cumplimiento de determinados objetivos comerciales durante los años posteriores.

Aunque nunca se confirmó oficialmente qué porcentaje de Rhode pertenecía a Hailey Bieber, distintas estimaciones de la industria ubican su participación en un 60%. Con esos números, la modelo habría recibido unos u$s500 millones sin impuestos solo por el pago inicial.

El enorme rendimiento comercial de Rhode generó una consecuencia inesperada para e.l.f. Beauty, ya que, en los resultados fiscales presentados al cierre de marzo de 2026, la empresa informó un ajuste contable de u$s57,6 millones relacionado con los pagos variables prometidos en la compra. Es decir, la compañía reconoció que Rhode estaba funcionando mucho mejor de lo previsto y que las chances de tener que pagar buena parte de los bonos adicionales crecieron considerablemente.

Mientras tanto, e.l.f. Beauty también publicó resultados financieros muy fuertes, durante el cuarto trimestre fiscal registró ventas netas por u$s449,3 millones, un 35% más que el mismo período del año anterior. En todo el ejercicio fiscal 2026, los ingresos llegaron a u$s1.640 millones, con un crecimiento interanual del 25%. La empresa proyectó para 2027 ventas de u$s1.850 millones.

Hailey Bieber Rhode Hailey Bieber lanzó Rhode en 2022. Gentileza - Ig:@rhode

El patrimonio de Hailey Bieber

El patrimonio estimado de Hailey Bieber es de u$s300 millones, esa cifra no contempla la fortuna personal de Justin Bieber, valuada en u$s200 millones.

Gran parte del crecimiento económico de Hailey llegó gracias a Rhode y si finalmente se activan todos los pagos extra acordados con e.l.f. Beauty, sus ganancias personales podrían ser de u$s600 millones sin impuestos, según el porcentaje real de acciones que mantuvo dentro de la compañía.

Más allá del negocio cosmético, la empresaria también conserva contratos dentro de la moda, acuerdos publicitarios y presencia en redes sociales, donde suma millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube. En menos de tres años, la firma pasó de vender apenas tres productos a convertirse en una adquisición multimillonaria.