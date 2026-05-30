SpaceX ajusta su valoración para salir a Bolsa, pero apunta a una OPI récord de u$s75.000 millones

SpaceX ajustó su valoración objetivo a u$s1.8 billones mientras avanza hacia su salida a Bolsa. La empresa de Elon Musk busca recaudar hasta u$s75.000 millones en lo que podría ser la mayor OPI de la historia.

Archivo. Space X reajusta sus expectativas para su salida a la bolsa.

SpaceX se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su historia. La compañía aeroespacial de Elon Musk trabaja en los detalles finales de mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas y actualmente apunta a una valoración de al menos u$s1.8 billones.

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La cifra representa un ajuste respecto de las estimaciones que circulaban meses atrás, que la ubicaban por encima de los u$s2 billones de valoración . Sin embargo, tras conversaciones con asesores financieros e inversores, el objetivo fue recalibrado.

Aun así, la operación mantiene una magnitud sin precedentes. SpaceX busca recaudar hasta u $s75.000 millones , lo que la convertiría en la mayor salida a Bolsa de la historia.

La documentación presentada a potenciales inversores el pasado 20 de mayo muestra una transformación profunda del negocio, según consignó el medio Bloomberg

Si bien la compañía construyó su crecimiento alrededor de los cohetes reutilizables y de su servicio de internet satelital, ahora busca posicionarse también como una empresa de infraestructura y servicios vinculados a la inteligencia artificial.

Datacenter espacial Entre los planes de Space X figuran proyectos relacionados con centros de datos orbitales. Imagen generada con IA

Entre sus planes figuran proyectos relacionados con centros de datos orbitales y un mercado potencial total que la firma estima en u$s28.5 billones.

Según trascendió, el período formal de promoción de la oferta comenzaría el 4 de junio, mientras que el precio definitivo podría fijarse a partir del 11 de junio. No obstante, el cronograma aún podría sufrir modificaciones.

Las fuentes consultadas señalaron además que la valoración objetivo podría volver a revisarse al alza si la demanda de los inversores supera las expectativas durante el proceso de comercialización.

Durante 2025, SpaceX registró ingresos por u$s18.700 millones, frente a los u$s14.000 millones del año anterior. Sin embargo, el crecimiento vino acompañado por un deterioro en la rentabilidad: la empresa pasó de obtener una ganancia de u$s791 millones en 2024 a reportar una pérdida de u$s4.940 millones en 2025.

Uno de los movimientos más relevantes del último año fue la adquisición de xAI, la compañía que desarrolla el chatbot Grok y que también controla la red social X.

La operación, anunciada en febrero, otorgó a SpaceX una valoración de u$s1 billón y a xAI una valuación de u$s250.000 millones, según había informado Bloomberg News.

Wall Street se prepara para el debut

La colocación estará liderada por algunas de las principales entidades financieras del mundo, entre ellas Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase, junto a otros 18 bancos participantes.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas La OPI de Space X puede ser la más alta de la historia, rondando los u$s75.000 millones. Depositphotos

La compañía, cuyo nombre formal es Space Exploration Technologies Corp., planea cotizar tanto en Nasdaq como en Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.