El Congreso pide informes al Gobierno y convoca al Tribunal de Tasaciones por una posible subvaluación de empresas a privatizar

La Bicameral pidió informes al Gobierno y citó al Tribunal de Tasaciones para conocer cómo se están valuando las ocho empresas que el Ejecutivo busca privatizar.

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones avanzó con nuevos pedidos de informes al Gobierno para conocer en detalle cómo se están llevando adelante los procesos de venta de las ocho empresas estatales sobre las que el Ejecutivo pretende avanzar. El reclamo apunta a transparentar los procedimientos y, especialmente, a conocer los criterios utilizados para determinar el valor de las compañías.

La decisión se produjo luego de la investigación exclusiva publicada por Ámbito que advirtió sobre la existencia de un mecanismo que podría derivar en la subvaluación de activos del Estado incluidos en el programa de privatizaciones impulsado por Javier Milei. El esquema puso el foco sobre el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación de algunas valuaciones y sobre la intervención de una Unidad de Valuaciones creada en el ámbito del BICE.

El planteo ahora llegó al Congreso. Los integrantes de la Bicameral aprobaron nuevos pedidos de informes para que el Poder Ejecutivo transparente los procedimientos utilizados en las ocho privatizaciones en marcha y entregue información sobre los criterios técnicos aplicados para determinar el valor de las empresas.

Al mismo tiempo, la comisión resolvió citar al titular de la Agencia de Transformación del Estado, Diego Chaher , y al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Julio Villamonte. El pedido incluye además la presencia de todos los integrantes del organismo, con el objetivo de que expliquen ante los legisladores cómo se están realizando las tasaciones.

• No podemos avanzar con privatizaciones sin transparencia, sin información y sin conocer cómo se están realizando las tasaciones. Por eso, hoy pedí en la comisión bicameral de privatizaciónes que se cite al Tribunal de Tasaciones de la Nación, no solamente a su presidente,… pic.twitter.com/tJD0x681Ff

La convocatoria no se limita a los funcionarios. La Bicameral también pidió la presencia de representantes de cada una de las empresas que el Gobierno pretende privatizar para conocer de primera mano su situación y los procedimientos que se están llevando adelante en cada caso.

El foco sobre el Tribunal de Tasaciones adquiere particular relevancia a partir de la investigación publicada por Ámbito. Allí se había advertido sobre la creación de un mecanismo paralelo para determinar el valor de determinados activos estatales, en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar la venta de empresas públicas.

En la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones aprobamos los nuevos pedidos de informes solicitando al Gobierno Nacional transparentar los procesos de privatización de las ocho empresas sobre las que están avanzando pic.twitter.com/WKdCR1pGh5 — Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) August 12, 2026

La cuestión central es quién determina cuánto valen los activos que el Estado pretende transferir al sector privado. Las tasaciones constituyen una instancia decisiva del proceso porque permiten establecer un valor de referencia para las operaciones y, en consecuencia, pueden tener un impacto directo sobre los recursos que el Estado finalmente obtiene por la venta.

En ese escenario, los legisladores buscan conocer qué organismos participaron en cada valuación, qué metodología utilizaron y qué criterios se aplicaron para establecer los valores. También pretenden determinar qué intervención tuvo el Tribunal de Tasaciones de la Nación y cuál fue el papel de la estructura creada dentro del BICE.

El Tribunal de Tasaciones se negó a responder una solicitud de acceso a la información sobre cuestiones vinculadas con su funcionamiento. El dato adquirió mayor relevancia porque se trataba de un mecanismo de acceso a la información que había sido creado por el propio organismo.

La diputada Florencia Carignano fue una de las legisladoras que reclamó la presencia del Tribunal en la Bicameral. Sostuvo que no se puede avanzar con las privatizaciones sin transparencia, información y conocimiento sobre la forma en que se realizan las tasaciones. En ese sentido, pidió que no concurra solamente el presidente del organismo, sino todos sus integrantes. El objetivo es que el Tribunal pueda brindar explicaciones sobre los criterios utilizados para valuar las empresas y sobre su participación en los procesos que lleva adelante el Gobierno.

La convocatoria de la Bicameral obliga ahora a los organismos involucrados a explicar el procedimiento ante el Congreso. La presencia de Chaher, Villamonte y los integrantes del Tribunal de Tasaciones permitirá poner bajo discusión los criterios técnicos utilizados para determinar el valor de los activos estatales.