Tras la nueva venta de los Lakers: las diez mayores ventas de franquicias deportivas norteamericanas

La nómina de las ventas más caras de franquicias deportivas en la historia la encabeza casi siempre un equipo de Estados Unidos, y el récord se rompe con una frecuencia cada vez mayor.

Los Lakers acaban de ser vendidos nuevamente en una cifra récord. Las franquicias de la NBA y NFL concentran las ocho ventas más caras de la historia del deporte mundial.

Los Angeles Lakers están a punto de ser vendidos por una valoración de u$s12.500 millones al ex director ejecutivo de Disney, Bob Iger, y al empresario Joshua Kushner , lo se se convierte en un acuerdo que establecería un récord en los deportes profesionales de Estados Unidos si el acuerdo anunciado el miércoles es aprobado por los propietarios de la NBA.

Este tipo de adquisiciones confirman que el deporte se ha convertido en un activo financiero, inmobiliario y de entretenimiento que difícilmente pierde valor, particularmente en las mejores ligas de Estados Unidos y del futbol europeo.

La lista de las ventas más caras de franquicias deportivas en la historia la encabeza casi siempre un equipo de Estados Unidos, y el récord se rompe con una frecuencia cada vez mayor.

Normalmente la NFL y NBA se turnan en la cima, ya que los equipos de futbol americano y básquetbol estadounidense concentran las ocho ventas más caras de la historia del deporte mundial.

El futbol europeo aparece en el noveno lugar, con el Chelsea, que fueron comprados por u$s5.350 millones por Todd Boehly en 2022, cuando se lo adquirió al magnate ruso Roman Abramovich. Esa ha sido la venta más cara en la historia del futbol, y está a menos de la mitad del récord de los Lakers.

La NBA firmó en 2024 un contrato de derechos de televisión por $77,000 millones a 11 años, por lo que el valor de cada franquicia subió de forma inmediata. Se trata del mismo mecanismo que opera en la NFL, cuyas franquicias tienen hoy valuaciones que en muchos casos superan los $8,000 millones.

El deporte en vivo es el único contenido que la gente sigue consumiendo en tiempo real, lo que lo hace extraordinariamente valioso para los medios y, por tanto, para quienes poseen los equipos.

Los Lakers son una franquicia emblemática, pero en los últimos años, equipos de las principales ligas deportivas norteamericanas han alcanzado precios de venta asombrosos.

Las 10 operaciones de ventas más valiosas desde 2022

Junio de 2025, Los Angeles Lakers: Sí, los Lakers ocupan los dos primeros puestos de esta lista. El acuerdo anunciado el miércoles se produjo tras la compra del equipo por parte de Walter a la familia Buss por un valor de u$s10 mil millones en junio de 2025. Jerry Buss compró los Lakers por unos u$s68 millones a Jack Kent Cooke en 1979. Jerry Buss falleció en 2013, y el equipo fue gestionado exclusivamente por su familia hasta la venta a Walter.

Julio de 2026, Seattle Seahawks: Tras su victoria en el Super Bowl, los Seahawks fueron vendidos por los herederos de Paul Allen por u$s9.612 millones a un grupo liderado por la familia Khosla, propietaria de una participación minoritaria en los San Francisco 49ers. Paul Allen compró el equipo por aproximadamente u$s200 millones en 1997, en parte para asegurar su permanencia en Seattle después de que otro posible comprador expresara interés en trasladarlo a Anaheim, California.

Abril de 2025, Boston Celtics: Así de rápido suben los precios: Cuando Bill Chisholm, socio gerente de Symphony Technology Group, compró los Celtics por u$s6.100 millones en 2025 a la familia Grousbeck, fue el precio más alto jamás pagado por una franquicia deportiva norteamericana. El acuerdo con los Lakers, anunciado el miércoles, supera con creces esa cantidad. La familia Grousbeck compró los Celtics en 2002 poru$s360 millones.

Las cuatro franquicias más caras de la historia del deportes de los Estados Unidos que fueron vendidas. IA

Mayo de 2023, Washington Commanders: Un grupo liderado por Josh Harris, propietario de los Philadelphia 76ers y los New Jersey Devils, pagó u$s6.050 millones para comprar los Commanders a Daniel Snyder. Snyder había adquirido el equipo en mayo de 1999 por u$s800 millones a la herencia del mencionado Jack Kent Cooke, quien, como se indicó anteriormente, también fue propietario de los Lakers en algún momento.

Agosto de 2022, Denver Broncos: El grupo Walton-Penner compró los Denver Broncos por u$s4.650 millones a un fideicomiso que administraba el equipo. El propietario del Salón de la Fama, Pat Bowlen, compró la franquicia de Denver a Edgar Kaiser por u$s78 millones en 1984. Bowlen, quien falleció en 2019 debido a complicaciones de la enfermedad de Alzheimer, había cedido oficialmente el control diario de la organización al fideicomiso seis años antes.

Marzo de 2026, Portland Trail Blazers : Tom Dundon, propietario de los Carolina Hurricanes, se lanzó a la NBA con la compra de los Blazers a la herencia de Paul Allen por u$s4.250 millones. Luego vinieron las medidas de austeridad del notoriamente frugal Dundon, quien despidió a los locutores veteranos del equipo este verano, además de otras medidas de reducción de costos. Y ahora está inmerso en una disputa por el estadio con la ciudad y el condado. Allen compró el equipo por u$s70 millones en 1988.

Febrero de 2023, Phoenix Suns y Mercury: El multimillonario prestamista hipotecario Mat Ishbia y su hermano, Justin, adquirieron una participación mayoritaria en los Phoenix Suns de la NBA y los Phoenix Mercury de la WNBA en una operación que valoró la franquicia en u$s4.000 millones Los hermanos Ishbia compraron el equipo a Robert Sarver, quien había sido suspendido de ambos equipos durante un año tras la investigación de la liga sobre las acusaciones de que fomentaba un ambiente de trabajo hostil y tóxico. Sarver pagó u$s401 millones en 2004 por los Suns y los Mercury.

Agosto de 2026, Padres de San Diego: Esto aún no es oficial. Los dueños de las Grandes Ligas de Béisbol votarán el lunes sobre la transferencia de la propiedad de los Padres a un grupo liderado por José E. Feliciano y Kwanza Jons, por una valoración de u$s3.9 mil millones, rompiendo el récord de venta anterior de la MLB de u$s2.4 mil millones. El acuerdo debe ser aprobado por 22 de los 29 dueños, quienes realizarán la votación por teleconferencia. El grupo actual de dueños de los Padres, que consta de al menos 10 personas o entidades, compró el equipo por u$s800 millones en 2012.

Diciembre de 2023, Dallas Mavericks: Mark Cuban vendió una participación mayoritaria en la franquicia a Miriam Adelson y su familia en una operación valorada en u$s3.500 millones. Cuban compró los Mavericks en el año 2000 por u$s285 millones y, durante más de dos décadas, fue tan emblemático del equipo como cualquier jugador, entrenador o directivo. Mantuvo discrepancias con los nuevos propietarios sobre los detalles de la transición. El miércoles, Cuban retiró una demanda relacionada con la iniciativa del equipo para construir un nuevo pabellón de baloncesto.

Julio de 2023, Charlotte Hornets: Los Hornets fueron vendidos a un grupo liderado por Gabe Plotkin y Rick Schnall en una operación valorada en u$s3.000 millones. Esta venta puso fin a los 13 años de Michael Jordan como propietario mayoritario del equipo. Jordan pagó u$s275 millones en marzo de 2010 por la franquicia, que entonces se conocía como los Bobcats.