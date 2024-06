El Gobierno prepara una batería de decretos para después de la ley Bases.

Como anticipó Ámbito , en este marco se está escribiendo el decreto para reestructurar el organigrama del Estado , que verá la luz luego de se traten los cambios en la ley Bases. La idea, según pudo saber este medio, no es tocar nombres propios sino -entre otras cosas- descentralizar el área de Jefatura de Gabinete. Sobre este último punto, fuentes de diálogo directo con el Presidente explicaron que las empresas públicas volverán en su mayoría a la órbita de Economía. " Algunas quedarán en Jefatura, como por ejemplo AySA, en otros casos como Correo Argentino, todavía no está definido ", explicaron.

camara de diputados La Cámara de Diputados sancionará hoy la ley Bases. Ignacio Petunchi

Respecto a otra área sensible como es la AFI, en el Gobierno descartan las versiones de un nombramiento de Jaime Stiuso y explican que la designación de Sergio Neiffert es un cargo netamente político. "No es James Bond y no pretendemos que lo sea, la idea es darle un lugar político y no técnico, eso va para las agencias", aseguran.