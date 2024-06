Aprobación total, parcial o veto: los caminos que puede seguir la ley Bases en Diputados

camara diputados La Cámara de Diputados ya se prepara para el último debate de la ley Bases. Ignacio Petunchi

Rechazo y vuelta al texto original

El artículo 81 también indica que "la Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes".

Entonces, los diputados podrán rechazar las modificaciones e insistir nuevamente en el texto original si se logra el rechazo de las modificaciones a través de una mayoría absoluta.

Veto

Una vez que el proyecto de ley sea aprobado con modificaciones totales, parciales o con la vuelta del texto original, el Presidente tendrá dos caminos: el veto, una facultad que le pertenece por su calidad de Jefe de Estado, o la promulgación de la ley.

El veto puede ser parcial o total. En este caso, el presidente Javier Milei podría vetar aquellas modificaciones que no sean de su gusto y promulgar la parte no vetada. La decisión de rechazar algunos cambios traería aparejada una nueva discusión parlamentaria: el proyecto regresaría a la Cámara de origen.

Ley Bases: ¿Qué pasa con los artículos desechados en el Senado?

El primer párrafo del texto constitucional afirma que "ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año". Lo primero a determinar es si algún capítulo podado por el Senado es considerado "desechado". En esa lógica, tampoco Diputados podría -al regreso de la Ley- desechar algunos de los tramos que fueron "adicionados o enmendados" por la revisión del Senado.

Y a los artículos que fueron rechazados ayer, ¿se los considera desechados? Para la Constitución, sí. Nada impediría que se tratara de forzar una interpretación que no registra muchos precedentes para que se retome el texto original. Como todo en Argentina podría judicializarse si se avanza en este sentido. Hay un punto que se apoya en la lógica: si no logra aprobarse en el Senado -como cámara revisora- no podría volver imponerse en la de origen porque esto implicaría sancionar una ley con la aprobación de una sola Cámara. El eje de esta cuestión es la restitución de la cuarta categoría de Ganancias y el rechazo a las modificaciones en Bienes Personales dentro del paquete fiscal, la sorpresa de la madrugada.