El jefe de la Base Marambio de la Antártida dijo que la dictadura "tuvo sus errores"

Posteriormente, explicó que "no estoy de acuerdo, como corresponde, pero hay que ver el contexto histórico, pero no estoy de acuerdo en las acciones”. En ese marco, consideró que "el gobierno militar tuvo sus errores" porque “la Constitución Nacional nos dice que los presidentes tienen que ser elegidos, y ya desde el vamos un gobierno militar no fue elegido por el pueblo, entonces ya empezamos con algo que no es lo que corresponde”.

¿Qué es el negacionismo en Argentina?

El negacionismo del terrorismo de Estado en Argentina consiste en el acto de negar los crímenes que se perpetraron en la dictadura cívico-militar que tuvo lugar en el país entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El negacionismo alcanza la negación de la existencia de desaparecidos, justificar sus secuestros y asesinatos, concebir que existió una guerra simétrica o relativizar la cifra de 30.000, consensuada por una serie de actores desde la recuperación de la democracia.

Un ejemplo concreto de negacionismo en nuestro país fue protagonizado en abril del 2023 por el titular de la Comisión de retirados de Caballería, el General retirado Rodrigo Alejandro Soloaga. El Ministerio de Defensa decidió removerlo de su cargo por "apología al terrorismo de Estado".

El repudio a Soloaga se desencadenó luego de que tome la palabra en un acto por el Día del arma de Caballería, donde reivindicó a "todos los camaradas de Caballería que se encuentran privados de su libertad como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en estas circunstancias que les toca enfrentar y que llevan con estoicismo".

En la ceremonia, realizada en el Campo de Polo, Soloaga añadió: "Solo me queda hacerle llegar nuestro permanente apoyo espiritual y el deseo que prontamente puedan encontrarse con sus familiares y demás seres queridos".