Glaciar Hektoria: el gigante que retrocedió 25 km en tiempo récord + Seguir en









Nacido en el corazón de la Antártida, esta masa helada desciende desde la tierra firme hasta encontrarse con el mar.

Glaciar Hektoria en enero de 2022.

Entre enero de 2022 y marzo de 2023, el glaciar Hektoria en la Antártida sufrió un retroceso drástico de 25 kilómetros, según imágenes reveladas por la NASA. Hubo un periodo de apenas dos meses donde el frente perdió más de 8 kilómetros, marcando la mayor tasa de desaparición de hielo terrestre registrada en la era moderna.

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Los expertos determinaron que la rapidez de este fenómeno se debió a la estructura geométrica del glaciar. Detallaron que Hektoria, siguiendo el patrón de otros glaciares de la Península Antártica, nace en tierra firme pero se desplaza hacia el océano, donde termina formando una extensa y gruesa plataforma flotante conocida como “lengua de hielo”.

La pérdida total de su lengua de hielo y de la superficie que ocupaba en tierra firme fue el hallazgo clave de los científicos. Ambos factores explican por qué este retroceso contribuyó de manera tan significativa a la subida del nivel del mar.

Cómo se originó la pérdida de hielo en el glaciar Hektoria El origen de la fragmentación del glaciar se sitúa a comienzos de 2002. El detonante fue la rápida ruptura de la plataforma de hielo Larsen B, la cual funcionaba como un dique de contención para Hektoria y las formaciones glaciares adyacentes.

Tras aquel incidente, las masas de hielo perdieron espesor y se replegaron por un largo tiempo. No fue sino hasta 2011 cuando el hielo marino estancado en la bahía de Larsen B cobró el volumen necesario para que Hektoria recuperara terreno.

Sin embargo, ese nuevo apoyo colapsó a principios de 2022, posiblemente por el impacto de fuertes marejadas, lo que desencadenó la transformación radical del glaciar.

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