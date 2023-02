Un reclamo que tiene detrás una proyección estratégica

En pocos minutos Fernández hizo una síntesis que abarcó: la visión estratégica de proyectar el interés nacional y reclamo soberano hacia el confín antártico, cierta alianza de oportunidad con Chile en el cometido de establecer áreas marítimas protegidas en la península, vigilancia, control y reafirmación soberana en el Atlántico sur con foco en el archipiélago malvinense, consolidación de la presencia militar y científica con el establecimiento de la renovada Base Conjunta Petrel; cuya pista proyectada facilitará operaciones aéreas casi todo el año, capacidad que no posee la de Marambio; y el énfasis en la producción de conocimiento científico, actividad que desarrollan los profesionales de la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino en conjunto con otras áreas estatales como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) o el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). La herramienta del conocimiento permite sostener intereses frente a controversias como las sucedidas con Gran Bretaña en relación con el establecimiento de cuotas a la pesca de merluza negra en aguas subantárticas de Georgias del sur. En la 41°reunión de la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) que sesionó durante 10 días en Australia, el país rechazó el accionar del Reino Unido: “emitir licencias de pesca sin un límite de captura aprobado por la CCRVMA es ilegal según las reglas de la Comisión y debilita el Tratado Antártico” y pidió que los 4 pesqueros británicos, Argos Georgia, Argos Helena, Nordic Prince y Polar Bay “sean incluidos en la lista de navíos que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”.

El avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladó al presidente y su comitiva, despegó desde el aeropuerto internacional de Ushuaia, hasta llegar a la base Marambio, donde amaneció nevando y con una temperatura de 2 grados bajo cero. Antes, en el trayecto entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, el avión Boeing 737 matrícula T-99 de la Fuerza Aérea con los pasajeros de la Casa Rosada, fue acompañado por un original vuelo de dos escoltas, jet entrenadores Pampa III recientemente desplegados en la X Brigada Aérea de Río Gallegos. “Muestra de reconocimiento y respeto institucional dispuesto por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Isaac” consignó Fernández en su cuenta de Twitter.