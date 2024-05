El PRO se rompe en la Legislatura bonaerense: diputados de Patricia Bullrich lanzan un nuevo bloque

Sobre la interna a cielo abierto en la Legislatura bonaerense, Ritondo comentó: “Las PASO y las generales del 2023 cambiaron la radiografía del PRO e inclusive Patricia Bullrich está de acuerdo con eso. Me acuerdo que a fines de diciembre me dijo ‘esta chica no puede seguir conduciendo el PRO, no existe en la provincia de Buenos Aires’. Con lo cual, atornillarse a una silla, sabiendo que tenemos que juntarnos y, además, utilizar al PRO para decir que hay que ser la cabecera de La Libertad Avanza, nos parece mal”. El diputado nacional aspira a presidir el partido en territorio bonaerense con avales de Mauricio Macri, hecho que es resistido por la ministra de Javier Milei.