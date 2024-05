Ritondo rechazó fusionar al PRO con La Libertad Avanza y le respondió a Bullrich: "Que se vaya y se afilie"

Una fusión significaría "fundirse en la misma identidad”, consideró, por lo que le dijo a “aquellos que creen que deben ser de La Libertad Avanza, que se vayan a ese partido”.

Patricia Bullrich, quien fuera la candidata del PRO en las elecciones del 2023, se sumó a las filas del gobierno libertario en diciembre pasado y desde entonces expresó en reiteradas oportunidades su posición favorable a la unidad. “Es la mirada de ella, que se vaya y se afilie a La Libertad Avanza, si quiere, yo no tengo ningún problema", le dijo Ritondo.

Luego dejó en claro que Bullrich "ya no es la presidenta del PRO", dado que abandonó la jefatura del espacio tras la derrota en los comicios, y recordó que actualmente "el presidente es Mauricio Macri”.

Interna en el PRO por la conducción del espacio en la Legislatura bonaerense

Por otro lado se refirió a la feroz interna a cielo abierto entre miembros del partido en la Legislatura bonaerense. Al respecto, explicó que “el 80% de los dirigentes, intendentes, diputados nacionales, concejales y legisladores”, optaron por forzar elecciones internas para correr a la actual titular del partido en Buenos Aires, Daniela Reich, dado que consideran que “hubo un cambio con respecto al año pasado”.

“Las PASO y las generales del 2023 cambiaron la radiografía del PRO e inclusive Patricia Bullrich está de acuerdo con eso. Me acuerdo que a fines de diciembre me dijo ‘esta chica no puede seguir conduciendo el PRO, no existe en la provincia de Buenos Aires’. Con lo cual, atornillarse a una silla, sabiendo que tenemos que juntarnos y, además, utilizar al PRO para decir que hay que ser la cabecera de La Libertad Avanza, nos parece mal”, cuestionó.

Sobre el rol del expresidente en esta interna, el presidente del bloque PRO en Diputados señaló que “hay que correrlo a Mauricio Macri de esto” porque “él no se metió” en la discusión, sino que “fue una decisión de 12 de los 14 intendentes y de los presidentes de los bloques de diputados y de senadores”.