Donald Trump y Zohran Mamdani: de rivales en campaña a una reunión "productiva" + Seguir en









Fue el primer encuentro tras la sorprendente victoria del demócrata. Por esta vez, dejaron las criticas mutuas de lado y se concentraron en los buenos deseos para el futuro.

Trump y Mamdani en la Casa Blanca. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sorprendieron este viernes al calificar de "muy productiva" su reunión en la Casa Blanca, un encuentro que marcó un giro inesperado tras una tensa campaña electoral llena de ataques mutuos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante la campaña, Trump había tachado a Mamdani de "comunista", mientras que el demócrata lo describió como un "déspota". Durante el encuentro, que se desarrolló a puerta cerrada en el Despacho Oval, ambos líderes mostraron una actitud cordial y expresaron su disposición a trabajar juntos por el bien de la ciudad, pese a sus profundas diferencias políticas.

Tras la reunión, el presidente republicano aseguró: "Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo", y agregó que los neoyorquinos "con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente". Incluso, prometió ayudarlo a "hacer realidad el sueño de todos", reconociendo que, aunque el alcalde electo tiene "ideas un tanto extravagantes", podría sorprender tanto a "muchos conservadores como a muchos liberales".

Por su parte, Mamdani, quien asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, coincidió en que el diálogo fue "positivo" y destacó que, más allá de sus diferencias, el enfoque estuvo puesto en buscar políticas que beneficien a los habitantes de Nueva York. "Tenemos posturas claras, pero hoy hablamos de cómo servir a la ciudad", declaró el demócrata, quien también abordó con Trump temas como el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Nueva York y la necesidad de trabajar por una ciudad "libre de crimen".

Un triunfo histórico y un futuro incierto Mamdani, de 34 años, hizo historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York y uno de los más jóvenes en asumir el cargo, tras ganar las elecciones del 4 de noviembre de 2025 con el 50,6% de los votos, superando a sus rivales Andrew Cuomo (41,2%) y Curtis Sliwa (7,4%). Su victoria representó un cambio generacional en la política neoyorquina, pero también generó polémica y escepticismo en sectores conservadores, especialmente por sus propuestas progresistas.

El tono conciliador de la reunión contrastó con los duros cruces durante la campaña, cuando Trump advirtió que los neoyorquinos "huirían a Florida" ante lo que llamó un posible "régimen comunista" bajo el gobierno de Mamdani. Sin embargo, el presidente ahora parece dispuesto a brindar su apoyo, al menos retóricamente, en un gesto que podría interpretarse como un intento de unificar posturas en un contexto político polarizado.