Donald Trump critica a Ucrania por su "total falta de gratitud" mientras negocia su plan de pazcon Rusia + Seguir en









El presidente estadounidense arremetió contra Kiev y Europa al inicio de las negociaciones sobre su controvertido plan para poner fin a la guerra con Rusia.

Trump arremete contra Ucrania y la acusa de “total falta de gratitud” hacia Estados Unidos por su apoyo militar.

El presidente Donald Trump criticó el domingo al liderazgo ucraniano por su “total falta de gratitud” hacia Estados Unidos mientras delegaciones de ambos países se reunían en Ginebra para discutir su plan de paz. También cuestionó a Europa por seguir comprando petróleo a Rusia, mientras EEUU suministra armas a Ucrania.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“EL LIDERAZGO DE UCRANIA HA EXPRESADO CERO GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS”, escribió Trump en Truth Social, usando mayúsculas para enfatizar su mensaje. Además, señaló que Europa continúa adquiriendo petróleo ruso mientras Estados Unidos vende “CANTIDADES MASIVAS DE DÓLARES EN ARMAS A LA OTAN, PARA DISTRIBUCIÓN A UCRANIA”.

Embed El mandatario también afirmó que heredó “una guerra que nunca debió haber ocurrido” y responsabilizó a Joe Biden de regalar ayuda militar: “EL CORRUPTO JOE DIO TODO, GRATIS, GRATIS, GRATIS, ¡INCLUIDO MUCHO DINERO!”. Trump insistió en que Putin “nunca habría atacado” si él hubiera permanecido en el poder tras 2020.

Diplomacia en Ginebra y posición ucraniana Las críticas se produjeron mientras el secretario de Estado Marco Rubio llegaba a Ginebra, donde funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos debatían el plan de 28 puntos de Trump. Zelensky afirmó que las propuestas podrían incluir “una serie de elementos basados en perspectivas ucranianas y críticos para los intereses nacionales ucranianos”. También destacó que es “positivo que la diplomacia se haya reavivado y que el diálogo pueda ser constructivo”.

marco rubio bbc (1).jpg Marco Rubio y el equipo estadounidense defienden la propuesta como un punto de partida sólido para las negociaciones. Gentileza: BBC El presidente finlandés Alexander Stubb indicó que Trump trabaja las 24 horas para lograr un acuerdo: “El presidente Trump respondió el teléfono a las 5 de la mañana del domingo en Estados Unidos, lo que simplemente demuestra que está trabajando las 24 horas para encontrar un acuerdo de paz en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania”.

El plan, bien recibido por Putin, incluye exigencias como ceder territorio, reducir el ejército ucraniano y renunciar a la OTAN. Rubio explicó que “se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportes del lado ruso. Pero también se basa en aportes previos y actuales de Ucrania”. Líderes europeos, Japón y Canadá señalaron que el plan “es una base que requerirá trabajo adicional” y temen que deje a Ucrania “vulnerable ante futuros ataques”.