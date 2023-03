Elecciones 2023: Mayra Mendoza pidió por "Cristina presidenta"

MAYRA MENDOZA.jpeg Municipio de Quilmes

Cristina: “No me interesa si me van a inhabilitar"

Días atrás, en el III Foro Mundial de los Derechos Humanos en el Centro Cultural Kirchner (CCK), la vicepresidenta se refirió a su posible inhabilitación: “No me interesa si nos van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa: no me importa. Lo que me importa fundamentalmente es que volvamos a construir un estado democrático y constitucional, donde las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado".

Cristina Fernández habló de "lawfare" y señaló que “no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación y después un juez o un fiscal suscribe la acusación y la sentencia”.