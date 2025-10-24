Elecciones 2025: qué pasará con las clases el lunes 27 de octubre

Tras las elecciones del domingo, el Gobierno bonaerense confirmó qué pasará con las escuelas que hayan sido utilizadas para la votación al día siguiente.

Los diferentes gobiernos provinciales ya confirmaron lo que sucederá con las clases, después de las elecciones del domingo.

La pregunta se repite cada año electoral: ¿hay clases el lunes después de las elecciones ? Con el cierre de los comicios nacionales y provinciales, muchos padres, docentes y estudiantes comenzaron a dudar si el lunes 27 de octubre las escuelas funcionarían con normalidad. La respuesta, esta vez, llegó rápido.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) confirmaron que todas las instituciones utilizadas como centros de votación abrirán sus puertas el lunes siguiente , tanto las de gestión estatal como las privadas y municipales. El objetivo oficial es evitar interrupciones en el calendario escolar y asegurar que las clases continúen sin demoras.

La medida quedó plasmada en la Resolución 3915/2025 y fue acompañada por un operativo especial de limpieza y desinfección en las 4.920 escuelas bonaerenses donde se instalaron mesas electorales. La tarea se realizará durante la noche del domingo, una vez terminado el escrutinio, con personal auxiliar que recibirá un bono de $46.900 por jornada.

El trabajo de limpieza se llevará a cabo entre las 18:00 y las 24:00 del domingo electoral . Incluirá la desinfección de aulas, baños y espacios comunes. Según cálculos oficiales, la medida beneficiará directamente a más de 1,8 millones de estudiantes y representará una inversión de $862 millones para la provincia de Buenos Aires.

Cada escuela deberá informar si cuenta con el personal necesario para cubrir las tareas de limpieza. Si faltaran auxiliares, los Consejos Escolares podrán convocar trabajadores de otros establecimientos o realizar actos públicos para completar los equipos. El orden de prioridad será claro: quienes voten en el mismo edificio, luego titulares, temporarios mensualizados y suplentes.

Las provincias que decidieron suspender por las elecciones

No todas las jurisdicciones adoptaron la misma decisión. En Entre Ríos, el Consejo General de Educación dispuso que no habrá clases en el turno mañana del lunes 27 de octubre en los establecimientos donde se vote. Lo mismo ocurrirá en San Juan, donde también se cancelarán las actividades matutinas para permitir la limpieza posterior al escrutinio.

En cambio, en territorio bonaerense las autoridades remarcan que el operativo nocturno permitirá dejar las escuelas listas para la jornada siguiente. “Es fundamental que el personal llegue a tiempo y pueda ingresar sin inconvenientes”, indica la resolución oficial.

Alumno aula FreePik.es

El pedido de la Consejo General de Educación

La DGCyE pidió a las autoridades escolares avisar con anticipación que el lunes posterior a las elecciones habrá clases normalmente. La intención es evitar el ausentismo que suele registrarse cada vez que una escuela fue sede de votación.

En años anteriores, muchos alumnos no asistían por confusión o por creer que las instalaciones no estarían en condiciones. Este año, el mensaje es claro: el lunes 27 de octubre habrá clases en toda la provincia de Buenos Aires, con las aulas limpias y preparadas para retomar la actividad habitual.

Mientras tanto, algunas provincias optaron por un descanso parcial y otras ajustaron su cronograma según las características de cada distrito. En definitiva, el panorama nacional muestra decisiones distintas pero un mismo objetivo: garantizar el derecho a votar sin alterar el ciclo lectivo.

Aunque todo indica que la jornada del lunes será normal, las autoridades reconocen que la organización logística no es menor, especialmente en escuelas con gran cantidad de mesas. Aun así, el compromiso oficial es mantener el equilibrio entre la democracia y la educación, sin dejar a ninguno de los dos fuera del aula.