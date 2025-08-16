Cierre de listas: qué se vota el 26 de octubre en la Argentina

Los ciudadanos argentinos deberán volver a las urnas para elegir nuevos representes en ambas cámaras del Congreso.

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas . Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre , según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La particularidad de este año es que no se realizarán las e lecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional.

La decisión de suspender las elecciones primarias, fue votada en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Las mismas estaban previstas para el 3 de agosto .

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años , tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales .

En el Senado se eligen tres senadores por provincia , dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Boleta Única Sesión Senado Las elecciones legislativas de 2025 se llevarán a cabo con la Boleta Única de Papel. Comunicación Senado

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.

Cronograma electoral 2025: cuándo son las elecciones generales

Las próximas elecciones legislativas el domingo 26 de octubre. Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán días después, ya que el escrutinio definitivo comienza 48 horas después del previsional, específicamente el martes 28 de octubre.

Asimismo, el fin del plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones, tenía como fecha el 7 de agosto. Diez días después, el 17 del mismo mes, finaliza el plazo para presentar las listas con los candidatos confirmados ante las juntas electorales partidarias.

Posteriormente, el 27 de agosto, es decir, 60 días antes de la elección, comenzarán de manera oficial las campañas. Las mismas deberán finalizar el 24 de octubre, 48 horas antes de la elección, cuando se iniciará la veda.

En esta fecha también se presentan los modelos de boletas por parte de dichas juntas. En este caso se trata de la Boleta Única de Papel, con la que se votará este año por primera vez, según quedó establecido en la la ley 27.781.

En tanto, el 1 de septiembre se realizará la audiencia pública para exhibir diseño de la Boleta Única Papel con laoferta electoral. Se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografía de candidatos y candidatas entregadas y demás requisitos.

Estos comicios marcarán el debut de la Boleta Única Papel (BUP), cuya implementación a nivel nacional fue impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. La reforma electoral se completó con la suspensión de las PASO, camino que ya siguieron otras provincias como Salta, Chaco, Jujuy, Catamarca, San Luis y CABA.

El 13 de septiembre, además, finalizará el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación Audiovisual por sorteo público DINE y el 16 será la impresión y publicación de los padrones definitivos.

Elecciones 2025: las fechas más importante del calendario

En síntesis, las fechas clave a tener en cuenta para este año electoral son:

17 de agosto : Fin del plazo para presentar listas de candidatos.

: Fin del plazo para presentar listas de candidatos. 21 de agosto : Sorteo del orden en la Boleta Única Papel .

: Sorteo del orden en la . 6 de septiembre : Inicio de la campaña electoral.

: Inicio de la campaña electoral. 16 de septiembre : Inicio de la campaña en medios de comunicación.

: Inicio de la campaña en medios de comunicación. 18 de octubre : Comienza la prohibición de publicar encuestas.

: Comienza la prohibición de publicar encuestas. 24 de octubre : Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda electoral.

: Fin de la campaña electoral y comienzo de la veda electoral. 26 de octubre : Elecciones generales .

: . 28 de octubre: Comienza el escrutinio definitivo.

Padrón electoral: dónde voto en 2025

El Padrón Electoral provisorio para las próximas elecciones de 2025 se oficializó desde la Cámar Naacional Electoral. Ya se puede consultar la sede en la que se vota desde la web oficial.

Urna Balotaje Elecciones.jpg Las elecciones a nivel nacional, tendrán lugar el 26 octubre de 2025. Ignacio Petunchi

Allí se delimitan las bajas por defunciones, inhabilitaciones y se establecen los cambios de domicilios que serán tenidos en cuenta para el armado definitivo del padrón.

El 29 de abril, se publicó de manera oficial el padrón provisorio. El 24 de mayo fue la fecha límite para realizar cualquier tipo de reclamo, ya sea sobre los datos publicados o la eliminación de fallecidos. El lugar de votación puede consultarse en el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Elecciones 2025: cuándo se vota en la provincia de Buenos Aires

En medio de la interna del peronismo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se despegó del kirchnerismo y anunció este lunes el desdoblamiento de las elecciones provinciales. Cuándo deberán ir a las urnas los bonaerenses.

En una conferencia de prensa desde La Plata, el mandatario local confirmó la separación de los comicios legislativos de la contienda nacional (programada para el 26 de octubre) y determinó que la fecha de votación será el 7 de septiembre. Además, solicitó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO).

Hasta tanto la Legislatura no apruebe el proyecto, los bonaerenses deberán votar en tres oportunidades: en primer lugar, el 13 de julio tendrá lugar la primaria para cargos legislativos; luego, el 7 de septiembre será el turno de la elección definitiva de cargos locales; por último, el 26 de octubre tendrán que votar una vez más para los diputados y senadores que representarán a Buenos Aires en el Congreso Nacional.

La administración bonaerense apuesta por la aprobación del proyecto de suspensión de las PASO. De concretarse, habrá dos votaciones en la recta final del año: septiembre y octubre.

La CNA se reunió con los partidos para la implementación de la Boleta Única de Papel

La Cámara Nacional Electoral dio un nuevo paso en la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones nacionales de octubre. Este martes a la mañana se reunió con representantes de los partidos políticos para recibir sus propuestas para su puesta en marcha. El jueves próximo habrá otra reunión.

La Boleta Única será una novedad en el sistema electoral argentino. Históricamente se utilizó lo que popularmente se llamó como "lista sábana", donde cada partido presentaba su propia boleta donde estaban todos sus candidatos. El Estado garantizaba un piso de boletas en las meses electorales, pero cada partido debía sumar más boletas para que estén disponibles para los electores.

Ahora habrá una sola boleta en la que estarán los principales candidatos de cada fuerza política. Este sistema sólo regirá para las elecciones primarias (por este año suspendidas), generales y del Parlamento del Mercosur.

El Gobierno reglamentó el voto por correo en el exterior

El gobierno de Javier Milei estableció modificaciones en la reglamentación de la Ley de Registro de Electores Residentes en el Exterior y así fue autorizado que los ciudadanos argentinos que viven fuera del país puedan votar por correo postal. También seguirá vigente la opción que permite ejercer el sufragio acercándose a las sedes consulares dispuestas en cada país.

Según detalla la normativa, el Registro de Electores Residentes en el exterior seguirá a cargo de la Cámara Nacional Electoral y continuará como un padrón permanente lo que quiere decir que los argentinos en el extranjero estarán inscriptos de manera automática al realizar el cambio de domicilio en su Documento Nacional de Identidad. La medida fue oficializada con su publicación en el Boletín Oficial con la firma del presidente Milei.

Según detalla el Decreto 239/2025, los argentinos que viven en el exterior quedarán habilitados a ejercer su voto mediante corre postal. De esta manera, el Registro de Electores Residentes en el Exterior estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

En primer lugar, los ciudadanos deberán inscribirse e un registro digital tendrán que inscribirse en un registro digital que habilitará la Cámara Nacional Electoral. Los interesados podrán anotarse entre 150 y 120 días antes de los comicios y, quienes opten por esta nuevas opción, quedarán excluidos de los listados de voto presencial. Así, siguiendo el calendario electoral que establece el domingo 26 de octubre como fecha de las elecciones nacionales, este período abarca del 29 de mayo al 28 de junio.

Correo Argentino.jpg Se reglamentó el voto por correo. Archivo

Según establece el procedimiento reglamentado, tras esto los votantes recibirán en sus domicilios la Boleta única, junto con un sobre de seguridad para el sufragio, un instructivo y una declaración jurada de identidad. Quienes opten por esta opción deberán entregar su voto de esta manera tendrán que hacerlo antes del último día hábil previo a la elección, ya sea depositándolo en un buzón habilitado en la sede consular o por correo.

¿Cómo será la boleta única de papel?

A diferencia del sistema tradicional, la boleta única de papel incluirá a todos los candidatos y partidos en un mismo documento. Al ingresar al cuarto oscuro, los votantes podrán elegir entre dos opciones:

Marcar una opción para votar la lista completa .

. Seleccionar candidatos de manera personalizada, marcando casilleros individuales para cada categoría.

Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca solucionar dos problemas comunes: el robo u ocultamiento de boletas y el abuso de los “sellos de goma”, es decir, partidos sin representación que solo buscan acceder a fondos estatales.

Boleta Única de Papel, ¿cuándo un voto es válido o nulo?

Según el decreto 915/2024, un voto será válido si:

Se utiliza una boleta única oficializada .

. Las marcas en los casilleros son claras y se elige una opción electoral por categoría.

por categoría. Si no se marca ninguna opción, será considerado un voto en blanco.

Por otro lado, un voto será nulo en los siguientes casos:

Uso de una boleta no oficializada .

. Marcar más de una agrupación política para la misma categoría.

para la misma categoría. Roturas o inscripciones que impidan identificar la elección.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.