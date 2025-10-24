Elecciones 2025: advierten que la participación podría caer al nivel más bajo desde el retorno de la democracia

Con una estimación de participación en torno al 65%, el informe anticipa un posible récord histórico de ausentismo y analiza el patrón de las derrotas legislativas de los oficialismos desde 1985.

La Universidad Austral proyecta una participación cercana al 65% para las legislativas del domingo, el nivel más bajo desde 1985.

A días de las elecciones legislativas nacionales , un informe del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Universidad Austral advierte que la participación ciudadana podría caer a niveles inéditos desde el retorno democrático. Según la proyección, solo el 65% del padrón concurriría a votar , lo que implicaría un ausentismo superior al 35% , el más alto desde 1985.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estudio, titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término. Su posible impacto en las elecciones nacionales del 26 de octubre”, fue elaborado por Marcelo Bermolén , director del OCI, y toma como base los resultados de diez elecciones provinciales desdobladas realizadas durante 2025, que registraron un promedio de participación del 59,37% . En algunos distritos —como Chaco, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires — uno de cada dos electores habilitados no asistió a las urnas.

“La desconfianza, la apatía y la rebeldía frente a las fuerzas políticas tradicionales se expresan hoy también en las urnas vacías”, sostuvo Bermolén, al presentar el estudio.

Si la tendencia se confirma, la elección del 26 de octubre marcará una caída de más de seis puntos respecto a las legislativas de 2021 , cuando la participación alcanzó el 71,8%. Para el especialista, esta merma “socava la legitimidad de origen” de los futuros representantes, ya que “el número de ciudadanos que no votan supera al de muchos espacios que logran imponerse”.

El informe detecta que la caída en la concurrencia viene siendo sostenida desde hace más de una década. En 2013 la participación fue del 77,3% , en 2017 bajó al 75,0% y en 2021 cayó al 71,8% . Si se replica ese patrón, la participación podría ubicarse entre el 65% y el 69% , según el modelo de proyección utilizado.

cuadro austral

Entre las causas, el trabajo menciona una combinación de anomia social, desencanto y desconexión con la política, independientemente del tipo de boleta o sistema de votación aplicado. Bermolén advierte que el fenómeno “atraviesa todas las fuerzas”, incluso aquellas que lograron imponerse en los comicios provinciales, aunque con menos votos que en elecciones previas de gobernador.

La “regla del castigo” al oficialismo

El estudio también repasa el desempeño de los oficialismos en elecciones de medio término desde 1985.

En 9 de las 11 oportunidades analizadas, los gobiernos de turno perdieron votos respecto de la elección presidencial anterior, consolidando lo que el informe denomina la “regla del castigo”.

Solo dos presidentes lograron revertir esa tendencia: Néstor Kirchner en 2005, que aumentó 16,5 puntos respecto a 2003; y Mauricio Macri en 2017, con una mejora genuina de 7,6 puntos sobre su elección presidencial.

Los descensos más pronunciados fueron los de Fernando de la Rúa en 2001 (–25,6%) y Cristina Fernández de Kirchner en 2013 (–21,3%), mientras que el promedio de pérdida de votos para los oficialismos ronda los 13,8 puntos porcentuales.

En 6 de esas 11 elecciones, los gobiernos lograron imponerse a pesar de perder apoyo, pero en los restantes comicios la merma anticipó cambios de ciclo político.

De cara a los comicios del próximo domingo, Bermolén concluye que el escenario podría combinar una baja participación con un voto de desaprobación hacia el oficialismo, en un contexto social marcado por el desencanto y la desafección política.

“Las elecciones de medio término funcionan como un plebiscito del rumbo de un gobierno. La clave estará en saber si el oficialismo logra amortiguar el castigo o convertirlo en una ratificación”, resume el documento.